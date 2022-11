Google Calendar te organiza y avisa del inicio de cada juego del mundial

Faltan exactamente 15 días para que inicie el Mundial de Qatar 2022 y dando seguimiento a los muchos trucos que conocimos de Google Calendar, te podemos mostrar cómo programarlos en la aplicación para no perderte ninguno de los 64 partidos de la Copa del Mundo. Sabemos que nuestro actual estilo de vida nos exige medir mejor nuestros tiempos para ser más organizados, estructurados y eficientes, no solo en el trabajo, sino en nuestra vida diaria. Por eso, qué mejor que utilizar el calendario nativo de todos los Android que traen por default junto con el grupo de herramientas de GSuite. Este evento deportivo será un buen comienzo para que practiques con la plataforma y al mismo tiempo aprendas todo lo que esta app tiene para ofrecer.

¿Qué necesito?

De principio es indispensable contar con un correo de Gmail, aquí no importa si tienes un dispositivo con iOS, la aplicación es compatible y descargable desde cualquiera de los proveedores oficiales. Además, y en caso de que prefieras los organizadores de computadora, desde cualquier sitio Web, puedes accesar ya que estará sincronizado y actualizado con cada movimiento que realices. Una vez que tengas la aplicación en tus manos puedes empezar a programar los eventos que necesites, y no te preocupes, no tienes que meter partido por partido en la app, la página Fixtur.es ya lo ha hecho por nosotros. Además, de no gustarte como tal Google Calendar, te brinda la opción de bajarlo al Apple iCal y Microsoft Outlook.

Esta excelente herramienta te permite importar los partidos aplicación de calendario preferida. Además pordrás ver los resultados, cambios de programación y elegir seguir un sólo equipo. FOTO: Fixtur

Así puedes importar el calendario a Google

Para añadir los partidos a Google Calendar debes ingresar al link, tener iniciada tu sesión de Gmail y seguir al pie de la letra las siguientes instrucciones:

Una vez en la página de Fixtur.es, selecciona la opción de , "Google Calendar", no importa si lo haces desde una computadora o la versión móvil, te redireccionará a la página web o a la aplicación de forma automática.

selecciona la opción de , no importa si lo haces desde una computadora o la te redireccionará a la o a la de forma automática. Permite los accesos para que los partidos se añadan.

los para que los Una vez aceptado, saldrá una ventana emergente que te diga "Terminado, todo ha ido bien", lo que significa que los partidos ya fueron agregados a tu calendario.

lo que significa que los partidos ya fueron Para comprobar que todos estén actualiza tu Google Calendar y ve hasta el 18 de noviembre, que es la fecha de inicio de la Copa del Mundo. A partir del 20 te saldrán los países que jugarán y la hora.

Recordemos que Google inicia en 1995 cuando dos estudiantes de la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergei Brin, se unen para crear un motor de búsqueda. FOTO: Adriana Juárez

Al parecer cuando lo haces de la versión móvil sale una ventana donde Google te advierte que ha tenido un error y salió algo mal dentro del sistema, pero no te preocupes. La sincronización fue exitosa, solo que debes ingresar a la aplicación en lugar del explorador que manejes en tu celular. Allí, de primera instancia no verás el calendario, puesto que hay que activarlo en la ventana de "Mis calendarios", de no encontrarlo en ese apartado, más abajo viene otro apartado que dice "Otros calendarios", regularmente ahí se agregarán los Días feriados en México entre otros que desees sincronizar de otras aplicaciones, por ejemplo las de trabajo como Zoom, Miro, GoToMeeting o WebEx, entre otras.

Aunque parezca que tenemos años con Google, la realidad es que es a penas un veinteañero. Entró en funcionamiento en 1998. FOTO: Adriana Juárez

Una vez activado correctamente los pasos, podrás ver el calendario de todos los partidos del Mundial de Qatar 2022. Recuerda que también tienes la opción de solo escoger un solo equipo, pero sabemos que los verdaderos aficionados verán de principio a fin la Copa del Mundo. Los 32 equipos que conforman la Federación Internacional de Fútbol Asociación? (en francés, Fédération Internationale de Football Association)?. Además en la pestaña para escoger la programación futbolística que desees, también te comparte la opción de importar las jornadas de tu equipo favorito de otras ligas europeas, torneos locales y eliminatorias. Te recomendamos conservar el link para más adelante.

En primera instancia el motor de búsqueda más usado en el mundo se llamaría “BackRub”, no Google como lo conocemos hoy día. FOTO: Adriana Juárez

¿Qué más puedo hacer con Google Calendar?

Sabemos que una de las principales dudas que tienes es saber si los partidos se pasarán a tu zona horaria y si coincidirán con la hora en la que se jueguen en Qatar. Bueno, la respuesta es ¡sí! Por si las dudas, te traemos más trucos y consejos para poder utilizar al máximo el potencial de esta aplicación y corregir esto de la programación para que coincida con la de tu región.

Programar correctamente las notificaciones

Con esta opción podrás elegir el lapso óptimo que requieres para cada actividad. Es decir, ingresando a "General", luego al apartado de "Configuración de los eventos" y finalmente a "duración predeterminada" y demás, podrás programar las notificaciones de tus eventos, el tiempo de antelación con el que deseas que se te recuerde y por su puesto, su nivel de importancia. Que en el caso de los partidos puede ser la más alta. Recuerda que también puedes habilitar notificaciones por correo electrónico para cambios o cancelaciones de último momento.

Modificar los eventos con un simple "click"

Antes de ingresar como tal al día y evento para editarlos, te traemos una solución eficiente y eficaz que te ahorrará minutos. Con un simple arrastre o deslizando los programados en tu calendario podrás modificarlos o si es necesario, borrarlos. No es indispensable que edites manualmente cada cita, basta con mover el ratón o el dedo, dependiendo de la plataforma donde más se te acomode esta herramienta. En la versión para móvil puedes eliminar un evento manteniéndolo pulsado y deslizándolo hacia la derecha.

Recupera eventos eliminados

¿Accidentalmente borraste un evento del mundial? No te preocupes, la función "Papelera" te permitirá restaurar toda la información asociada a un evento. La encontrarás en el menú de "Configuración", luego le podrás dar en "Restaurar" y ¡listo! Tús datos siempre estarán a salvo.

Controla tus estadísticas de tiempo

Con el fin de mejorar tu productividad en tu vida laboral, social y personal, puedes consultar el tiempo que pasas en reuniones durante la semana. Incluso te da un resumen de las personas que más frecuentas. Con esta opción también te lanza una configuración predeterminada para ordenar tus tiempos de concentración y filtrarlos. Esta opción se irá nutriendo conforme más utilices la app para tu día a día.

Recordatorios puntuales

Si tienes mala memoria, la opción para móvil te ofrece una configuración especial. Puedes añadir recordatorios de varios tipos y además te comparte la opción de "Ver la disponibilidad". Así, al crear un evento en Google Calendar, automáticamente buscará en tu agenda recomendaciones para los tramos que tienes libre en el día.

Configura tu zona horaria

Finalmente la más esperada por quienes necesitan corroborar si los horarios de los partidos de la Copa del Mundo coinciden con la hora de su región. Para este tipo de cuestiones, aunado a las personas que tienen reuniones con interlocutores de diferentes partes del mundo, pueden marcar una zona horaria secundaria en la "Configuración". Así, podrás asegurarte de ver los juegos a la hora que son y dos, no equivocarte en el trabajo con las citas de carácter internacional que llegues a tener. Solo debes ingresar al apartado de "Horario laboral y ubicación", y ahí agregar la "Zona horaria secundaria", que en el caso de Qatar es la (GMT+3).

Cabe aclarar que, cuando México cambió el horario de verano, la diferencia con el tiempo de Qatar pasó de 9 a 8 horas. Es decir, si en nuestro país son las 12 de la noche en la región árabe serán las 8 de la mañana. Recordemos que a nivel nacional contamos varias zonas horarias, la estándar de la zona centro que es la GMT-6, la hora estándar del Pacífico de México que es la GMT-7 y la hora de verano del Pacífico, que es la misma que la anterior. Nosotros contamos la diferencia de 8 horas de la zona centro.

