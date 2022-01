Reyes Magos: Tres apps para tomarte foto con ellos, llamarlos y hasta mandarles tu cartita este 5 de enero

Una de las creencias más longevas y que más disfrutan los niños (y sus papás) es el Día de los Reyes Magos. La tradición dicta que durante las últimas horas del 5 de enero y las primeras del 6 tres hombres llegan de muy lejos para llevar alegria y felicidad a los pequeños del mundo: desde el Lejano Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar viajarán para dejarle regalos.

Debido a la pandemia de Covid-19 este Día de Reyes será un poco parecido al del año pasado, aún muchos estamos en confinamiento y no podemos o queremos salir, así que para no exponernos ni exponer a los Reyes a un contagio, ¿por qué mejor no nos apoyamos en la tecnología para estar en contacto con ellos?

Deja que la tecnología sea tu aliada este Día de Reyes

Sin duda, durante la cuarentena nos hemos valido de las apps y las redes sociales para estar 'cerca' de nuestros familiares y amigos, así que este 5 y 6 de enero, también podemos usar algunas aplicaciones para celebrar con los niños el Día de Reyes. Te dejamos tres opciones que están disponibles para dispositivos con sistema operativo iOS y Android.

Videollamada con los Reyes Magos

Con estas aplicaciones -disponibles en la App Store y la Play Store- los pequeños podrán recibir una videollamada de los Santos Reyes. Estas apps te dan la posibilidad de grabar la llamada para que los pequeños puedan vivir ese momento una y otra vez después del 6 de enero.

Carta para los Reyes Magos

Antes, los niños mandaban sus cartas con peticiones para los Reyes Magos con globos, pero los tiempos han cambiado y las nuevas generaciones prefieren cuidar el ambiente y no contaminar, así que han optado por dejar su hojita en sus zapatos, como lo hacían nuestros papás.

Pero, también es cierto que los pequeños cada vez son más modernos, así que quizá quieran mandar su carta por medio de una app, para cersiorarse de que los Reyes la recibirán. Estas aplicaciones para dispositivos iOS y Android, bien pueden cumplir esa misión este 5 de enero.

Foto con los Reyes Magos

Con este par de apps para iOS y Android no sólo los niños, sino también sus papás, podrán tomarse divertidas fotografías con Melchor, Gaspar y Baltasar. Ambas aplicaciones te darán oportunidad de decorar las imágenes con texto o stickers.

