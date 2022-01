¿Robots sustituirán a personas? Ya es una realidad trabajan como meseros en este país

En Milton Keynes, Reino Unido, hay un restaurante que llama la atención de todos. cuenta con tres meseros peculiares: Amy, Ella, Will y Jonh, quienes son robots. Los propietarios del lugar, llamado Robotazia, , Joy Gittens y Mark Swannell, aseguraron que sólo son una atracción y que no pensarían jamás en reemplazar a los humanos con máquinas.

Pese a lo avanzado que suena la idea de tener androides como meseros, estos tienen muchos defectos, pues suelen alejarse de aquellas personas que tengan muchas joyas o no dejan la comida en la mesa, el comensal tiene que pararse para retirarle la bandeja de las "manos".

Foto: Especial.

No son muy buenos trabajadores

Estos meseros mecánicos fueron hechos en Japón y supuestamente saben interactuar en inglés, pero su algoritmo no es muy bueno, por lo que mejor sus dueños desactivan el sonido, para no molestar a los clientes.

“Además, si han tenido suficiente y sienten que su carga se está agotando, te dicen que necesitan recargar. No importa lo que estén haciendo, se apagan y se ponen en sus puntos de ajuste para que sean cargados”, mencionó uno de los propietarios del lugar a un reportero de Insider.

Foto: Espeical.

Los robots pueden entregar comida, pero no pueden limpiar las mesas o empatizar con el cliente cuando algo esté mal, “el compromiso humano sigue siendo algo maravilloso. Es la calidez de esa persona que dice: ‘¿Cómo estás? Gracias por venir a Robotazia'”, aseguraron los propietarios.

¿Qué pasará cuando los robots sean más eficientes?

La automatización y robotización de los empleos afectará mayoritariamente a aquellos puestos que requieren trabajo físico. El Foro Económico Mundial (WEF) publicó cifras en 2018, en la cuales participaron del departamento de Economía de Oxford y el Banco Mundial, y se pronosticó que entre 400 y 800 millones de personas serán desplazadas de sus puestos de trabajo en 2030 debido a la automatización.

Se calcula que el 54% de todos los empleados necesitarán formación en nuevas habilidades durante los próximos cinco años, se trataría de capacitación centrada en internet móvil de alta velocidad, inteligencia artificial, análisis de big data y cómputo en la nube.

