PlayStation Showcase: Conoce todas las novedades y videojuegos que llegarán a PS4 y PS5

Hoy, jueves 9 de septiembre, Sony llevó a cabo un nuevo episodio del Showcase, evento en el que la compañía reveló nuevos avances de videojuegos, actualizaciones y otras novedades que llegarán a PS4 y PS5, a casi 10 meses de su llegada al mercado. También se esperan importantes actualizaciones para PS4.

El evento comenzó con la revelación de un misterioso tráiler anuncio, seguido por una bienvenida a cargo de Jim Ray, Presidente & CEO, SIE, junto con la revelación de un teaser remake de Star Wars: Knights Of The Old Republic.

Project Eve ha sido una de las sorpresas reveladas en el evento de hoy, a cargo de Shift Up y Second Cave Studio presentan un título de nueva generación para PS5 con acción en tercera persona y una ambientación con elementos ciberpunk.

Tiny Tina's Wonderlands también se hizo presente. Este título, previamente revelado en E3 2021, es un juego de acción first person shooter de corte shooter looter y spin-off inspirado en la saga Borderlands a cargo de Gearbox Software y 2K que llegará el 25 de marzo de 2022.

El tan esperado, y recién confirmado, remaster de Alan Wake se hizo presente confirmando su fecha de llegada el próximo 5 de octubre.

Uno de los más éxitos de Rockstar Games que sigue con millones de jugadores activos llegará a PS5 en marzo de 2022, se trata de Grand Theft Auto V, el videojuego de acción-aventura de mundo abierto.

Deathloop es un próximo juego de acción y aventuras desarrollado por Arkane Studios y publicado por Bethesda Softworks, confirma su llegada el próximo 14 de septiembre.

PlayStation dejo entre ver una misteriosa y extraña colaboración con Radiohead, hasta ahora solo se conoce la fecha de lanzamiento que será durante el mes de noviembre, sin más detalles al respecto.

Uncharted confirma su llegada "oficial" a PS5, y PC, a través de un nuevo update que prometen una experiencia capaz de aprovechar los gráficos y la potencia de la consola de nueva generación.

Wolverine se hizo presente, en esta ocasión a través de un nuevo proyecto desarrollado por insomniac, los mismos creadores que hicieron Spider-Man para PS4 y PS5. Por ahora se desconocen los detalles.

Gran Turismo 7, también se hizo presente en el evento. Este título es el próximo videojuego de carreras y simulación desarrollado por Polyphony Digital y distribuido por Sony Interactive Entertainment, que llegará en algún momento de 2022. Por ahora, tendremos que conformarnos con el nuevo tráiler.

Spider-Man estará de regreso en las consolas con un nuevo juego que llegará en algún momento de 2023, bajo el nombre de Spider-Man 2.

Nuestras plegarias fueron escuchadas, God of War se hizo presente con un impactante tráiler que nos dejó boquiabiertos, con la aparición de Thor. Sin embargo, no se ha confirmado la fecha en que llegará dicho videojuego.