¿Profeco demandará a Sony y PlayStation? Esto es lo que sabemos

El año pasado, específicamente en el mes de noviembre se lanzó por "error" una campaña de preventa que anunciaba la nueva consola de videojuegos de Sony, la PlayStation 5, con un 30% de descuento en su tienda en línea. Sin embargo, al percatarse del suceso la tienda comenzó a cancelar los pedidos, dejando a una gran cantidad de usuarios molestos en internet.

Si bien, la consola no había si quiera llegado al mercado, los compradores que aprovecharon dicha "promoción" no se hicieron esperar y comenzaron una demanda colectiva en México, por presunta violación a los derechos de los consumidores, al no respetar el precio anunciado.

Ahora, tras varios meses en disputa Profeco ha emitido un comunicado oficial en el que confirma la violación a los derechos al no brindar información de forma clara, precisa y oportuna a quienes adquieren sus bienes y productos, además de no respetar las ofertas publicitadas por dicho proveedor, establecidas en el artículo 26.

Por esta razón, Profeco invitó a los afectados a sumarse a la demanda colectiva con el objetivo de lograr que se respete la oferta en la venta de consolas de videojuegos.

Si bien la Profeco atendió una queja grupal promovida por consumidores afectados, Sony de México nunca mostró disposición para conciliar. Por ello, esta Procuraduría demandará ante el juzgado competente que se respete la oferta publicada y se haga entrega de los productos adquiridos.

Los afectados que quieran sumarse a la acción colectiva deberán presentarse en la Dirección de Acciones Colectivas de la Profeco, ubicada en la calle José Vasconcelos 208, piso 11, Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Es importante recordar que dicha acción estará limitada a los usuarios que hayan adquirido una consola a través del sitio web de Sony en 1ero de noviembre a través de dicha promoción.