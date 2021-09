No More Heroes III, la aventura más emocionante y entretenida para el Nintendo Switch

Los fanáticos de No More Heroes tuvieron que esperar más de 11 años para jugar una vez más con Travis Touchdown, pero valió la pena la espera para tener en las manos la tercera entrega de esta alocada saga hecha por Goichi Suda, quien no sólo superó sus trabajos previos, sino que sencillamente podría ser uno de los mejores videojuegos estrenados para el Nintendo Switch en este año.

Para quienes ya están familiarizados con Travis Touchdown, sabrán que este antihéroe es uno de los más excéntricos que se podrán encontrar en el mundo de los videojuegos. Este personaje que vimos por primera vez en No More Heroes para el Nintendo Wii, por allá del 2007, regresa en esta tercera entrega de la mano de la desarrollada Grasshopper Manufacture, quienes hicieron un maravilloso trabajo con los Joy-Con para que los usuarios sintieran esa nostálgica regresión a Wii Remote.

Clasificación galáctica de superhéroes

Para entender la historia, hay un flashback en el que se habla de FU, un agradable y curioso extraterrestre que acabó en la Tierra y entabló una amistad con un joven con el que se encontró de manera fortuita. El humano lo cuidó, alimento, escondió y lo ayudó a escapar —cualquier parecido con E.T. es mera coincidencia, o eso creemos—, pero con la promesa de que volvería después.

Una vez que pasa el tiempo, el pequeño FU resulta ser el príncipe Jess-Baptiste VI, quien regresa al planeta Tierra luego de 20 años. Como ocurre con todo ser vivo, ese pequeño extraterrestre que parecía más un peluche de feria, se termina convirtiendo en un villano hecho y derecho, cuyas intenciones son conquistar y someter al planeta entero, algo que intentó cuando era FU, pero no tenía la capacidad para llevarlo a cabo.

Aquí es cuando entra Travis Touchdown, quien elimina a uno de los integrantes de la Clasificación galáctica de superhéroes, evento que organiza el príncipe Jess-Baptiste VI. Pero este antihéroe será quien le dé a la Tierra una oportunidad de defenderse que consiste en eliminar a los 10 asesinos más mortíferos de la galaxia.

Si tuviste oportunidad de jugar las primeras dos entregas para el Nintendo Wii ya la tendrás de gane, porque la modalidad de juego es muy similar, sólo con una serie de mejoras que te emocionarán y que querrás disfrutar, mientras que la narrativa será casi la misma: enfrentarse a una serie de enemigos dentro de una lista y colocarse en el primer lugar.

Para posicionarse como el mejor asesino, Travis cuenta con la ayuda de su Beam Katana —un sable láser que ganó en una subasta durante la primera entrega de No More Heroes—, con la que puedes realizar alocados combos de más de 30 golpes consecutivos. Aquí es en donde se siente la primera diferencia de jugarlo con los Joy-Con en cada mano, en modo portátil o con un Pro Controller.

Si quieres usas los controles de movimiento los golpes serán un poco más difícil de atinar y también su intensidad, porque depende la velocidad que emplees Travis podría asestar ataques fuertes o débiles. Mientras que si lo juegas en modo portátil o con el Pro Controller utilizarás dos botones: golpes débiles o golpes fuertes.

Por otro lado, una de las innovaciones consiste en que al momento en que Travis está a punto de recibir algún ataque se cuenta con una fracción de segundo para ralentizar el tiempo y esquivar, que dicho sea de paso, te brindará la posibilidad de sorprender a tus oponentes y reducir más su nivel de energía.

Pero eso no es todo, porque cuando efectúes un combo potente, aparecerá una máquina tragamonedas y si todos los símbolos son los mismos Travis recibirá una armadura metálica llena de ataques, combinaciones..., en pocas palabras: mortal.

Travis podrá realizar combos extraordinarios con ayuda de la Beam Katana. Foto: Especial

Sin muchas opciones para explorar

Si te gustan los juegos de campo abierto y sientes la necesidad de explorar hasta el último rincón de un escenario, entonces No More Heroes III no es para ti, porque, así como en sus anteriores títulos, no hay muchos que buscar, mientras que el mapa es limitado. Salvo por pequeñas misiones, como es cortar el césped y destapar retretes, Travis no tendrá más actividades por desempeñar.

Esto no quiere decir que la acción sea limitada, al contrario, las peleas serán brutales, llenas de sangre y con una constante mejora de habilidades para que nuestro campeón llegue al primer lugar.

Lo más satisfactorio es la historia, los diálogos irreverentes de Travis y la vestimenta bastante original de nuestro querido antihéroe.

En el caso de las cinemáticas y lo visual, son una maravilla gráfica que seducen a través de cada cuadro al jugador. Los escenarios llenos de color y con trazos al estilo de cómic hacen que el jugador se adentre en No More Heroes III desde el primer segundo.

La música, el sonido y los diálogos no tienen desperdicio, porque la banda sonora te hará mover los controles con ritmo, mientras que la localización es impresionante.

El príncipe Jess-Baptiste VI será el villano a vencer. Foto: Especial

Las fallas

Algo que no logró corregir Goichi Suda la sensación de repetición, que hacen que el jugador se adentre en un bucle en el que siente que las batallas son iguales y sin mayor sentido, aunque los títulos del género hack'n slash, como éste, deberían ser divertidos todo el tiempo, ya que su esencia consiste en machacar botones.

Sin embargo, No More Heroes III cuenta con una historia sustanciosa, pero no sesuda; divertida, aunque en momento raye en lo vulgar; sencilla, pero intrigante y emocionante, al grado que llevará al jugador a sentir una obsesión por saber qué sigue.

Algunas misiones secundarias que implica el enfrentamientos con enemigos de poca monta se volverán monótonos después de pasar el primero, porque no representan un mayor reto. Así que cuando sientes que se avecina el siguiente contrincante, aparecen pequeños extraterrestres que despedazarás sin mayor problema con ayuda de la Beam Katana.

Lo que sí hay que aplaudir a Suda son los momentos del clímax, porque las batallas con los enemigos de la Clasificación galáctica de superhéroes son memorables, complicadas y en las que, si bien hay que apretar botones con cierta rapidez, siempre se debe contar con una estrategia.

Veredicto

Definitivamente, No More Heroes III cuenta con todo para posicionarse entre uno de los mejores títulos para Nintendo Switch en este 2021, desde la narrativa hasta el aspecto gráfico es sencillamente "hermoso".

Sin importar que cojee en algunos aspectos, se olvidan en cuanto empiezas a realizar combos, ves brotar la sangre y sientes el poder de la armadura metálica de Travis.

Esta podría ser, por mucho, la mejor entrega de esta saga que nació hace 14 años, en la que Suda nos entrega a un Travis Touchdown mejor desarrollado, maduro, con una personalidad única y con un modo de juego que maravillará a los primerizos.