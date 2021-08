¿Cómo salvar mi cuenta de Hotmail y evitar que sea eliminada definitivamente?

En 1996 Sabeer Bhatia y Jack Smith crearon Hotmail, un servicio de correo electrónico gratuito que revolucionó la forma de comunicación en la época y que, además, sentó los precedentes para las diferentes interfaces que se crearon años después. El éxito de este sistema fue tal que llamó la atención de Microsoft, quien decidió comprarlo por 450 millones de dólares para integrarlo a The Microsoft Network.

El servicio de correo electrónico fue tan popular que muchas personas comenzaron a utilizar este sistema; sin embargo, con el paso de los años su popularidad ha ido disminuyendo, por lo que la compañía ha notificado que, a partir del 30 de agosto, las cuentas de Hotmail, Live, Outlook y MSA que no hayan registrado actividad al menos una vez en los últimos dos años comenzarán a desaparecer.

Hotmail fue creado en 1996 por Sabeer Bhatia y Jack Smith. Foto: Freepik

Depurarán las cuentas de manera gradual

Esta medida implica que las cuentas que no hayan registrado movimientos desde el 30 de agosto de 2019 serán eliminadas de manera permanente, lo que fue anunciado en julio de hace dos años. La razón de esto es que las cuentas de Hotmail han dejado de usarse por una cantidad significativa de usuarios y tampoco se han creado nuevas cuentas. A partir de esto, Microsoft aseguró que comenzará la depuración de Hotmail, Live y Outlook de manera gradual.

Sin embargo, todavía existen algunas excepciones que podrían recuperar aquellas cuentas que pertenezcan a los dominios mencionados. Por ejemplo, las personas que utilizaran su correo electrónico para acceder, comprar o canjear algún producto de Microsoft en los últimos dos años no tendrán que preocuparse; del mismo modo si la cuenta tiene saldo a favor, no será eliminada durante esta depuración.

Las cuentas que han registrado actividad durante los últimos dos años no serán eliminadas. Foto: Freepik

¿Qué hacer para no perder mi cuenta de Hotmail?

A partir de estos días, si las personas desean mantener activa una cuenta de en estos servicios deberán iniciar sesión al menos una vez cada dos años. Por lo tanto, los pasos a seguir deberán ser los siguientes:

Ingresar a la web de inicio de sesión de Outlook, escribir el correo electrónico e iniciar sesión de manera normal. Si olvidaste tu contraseña, solo deberás seguir las indicaciones correspondientes para verificar tu identidad. Obtendrás tu código de verificación y también recibirás un enlace para recuperar tu contraseña.

Una vez que accedas, te aparecerá una pantalla en la que deberás rellenar algunos datos para demostrar que has utilizado tu cuenta durante los últimos años. Por ello, si has hecho alguna compra o has ingresado tu correo electrónico en Skype o Xbox, tus movimientos quedarán registrados en el sistema.