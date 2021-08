Harry Potter celebrará el 20 aniversario "de la magia" con este increíble evento virtual

El próximo mes de noviembre se conmemoran 20 años del lanzamiento de Harry Potter y la Piedra Filosofal en la pantalla grande. Está película rompió récords en taquilla convirtiendose en el filme más taquillero en su primer fin de semana, se le reconoce como un momento icónico en la historia del cine.

Dos décadas después, Harry Potter se ha convertido en un fenómeno de la cultura pop y la película ha inspirado a millones de personas de todo el mundo a enamorarse de la magia del mundo mágico. Hoy, el Club de Fans Oficial de Harry Potter tiene cerca de 37 millones de miembros y le sigue dando la bienvenida a nuevas generaciones de fans cada día.

En honor de este aniversario especial, entre septiembre y diciembre el Mundo Mágico invitará a la comunidad de fans a celebrar 20 Años de Magia con Harry Potter y la Piedra Filosofal, comenzando con un evento digital en vivo para conmemorar el Día de Back to Hogwarts el 1o. de septiembre.

Back to Hogwarts Global Fan Celebration | 20 Years of Harry Potter Movie Magic será presentado por el Club de Fans de Harry Potter junto con la DJ, celebridad y superfan autoproclamada Yinka Bokinni, con una aparición especial de Tom Felton. Yinka guiará a los fans a través de una celebración interactiva de 20 años de fanatismo y compartirá noticias y puntos especiales que los fans de Harry Potter no se querrán perder.

¿Dónde y cuándo ver el evento?

Para acceder al evento basta con sintonizar el canal de YouTube del Mundo Mágico el 1o de septiembre para ver en vivo u on-demand. También se invita a la comunidad a participar interactuando en redes sociales utilizando el hashtag #20YearsofMovieMagic.

Los fans también podrán descubrir cómo se siente iniciar sus propios viajes a Hogwarts al probar el nuevo filtro de Instagram de Platform Nine and Three-Quarters, ya disponible en el canal de Instagram de Warner en Casa. Como diría Molly Weasley, “¡Es mejor hacerlo con un poco de prisa si estás nervioso!"