La apps para adultos Only Fans llega a iOS y Android ¿Cómo descargarla?

La aplicación de OnlyFans ha sido reconocida mundialmente por distribuir contenido para adultos, por el cual millones de usuarios pagan buscando obtener fotos o videos exclusivos de sus creadores favoritos a los que les sirve de apoyo (monetización) para continuar creciendo dentro de la plataforma.

Si bien, es verdad que la plataforma no nació con ese fin, los creadores fueron trazando ese "nuevo camino" que terminó por ser el giro principal de esta red. Según informes de su CEO, Tim Stokely, la amplia demanda de contenido sexual ha hecho que OnlyFans decidiera desarrollar su propia aplicación móvil para celulares, pero no como lo pensamos.

Debido a su amplio contenido erótico, dicha app no llegará a las tiendas oficiales de Android y iOS. Por esta razón, OnlyFans diseñó una alternativa llamada OFTV, una versión de OnlyFans que no cuenta con desnudos. Sin embargo, algunos de los principales creadores de Only ya se encuentran dentro diseñando nuevos contenidos para todas las edades.

OFTV proporciona una manera súper conveniente para que los fanáticos vean contenido de sus creadores favoritos. No hay contenido para adultos en OFTV debido a que no se está monetizando y no hay un impacto directo en las ganancias de los creadores. Podemos estar en la tienda de aplicaciones. - CEO de OnlyFans a Bloomberg.

¿Cómo descargarlo?

Si quieres descargar la nueva aplicación de OnlyFans TV basta con acceder a la PlayStore o a la AppStore y descargar la app que lleva el mismo nombre. Para acceder deberás crear una cuenta y con ello tendrás acceso a todo el contenido de la aplicación de forma gratuita.