Así operan en Telegram los vendedores de certificados falsos de vacunación COVID

Desde el mes de marzo se ha registrado un aumento del 257% en el número de vendedores que utilizan la aplicación de mensajería instantanea Telegram para anunciar tarjetas de vacunación falsas para aquellos usuarios "que no quieren vacunarse". De acuerdo con los informes de la compañía de ciberseguridad Check Point Research a medida que aumenta la presión para vacunarse con la variante Delta, aúmenta los intentos de fraudes.

Los ciberdelincuentes han empezado a ofrecer sus servicios en grupos en Telegram, con algunos grupos que superan los 450.000 seguidores, ya que los vendedores consideran que Telegram es un medio mucho más eficiente para escalar la distribución. Se pueden comprar certificados de vacunación para casi todos los países. La mayoría de los certificados fraudulentos se venden en países europeos por tan solo 100 dólares.

En marzo de 2021, la misma firma publicó un informe que detallaba por primera vez la tendencia de los "pasaportes de vacunas" falsos que se vendían online en la darknet. Desde entonces, los investigadores han seguido vigilando el mercado negro en busca de actividad en torno a supuestos servicios de coronavirus.

Mercado negro pasa a Telegram

En marzo, la mayoría de los certificados fraudulentos de coronavirus se anunciaban en la darknet. Ahora, CPR ha detectado que la mayor parte de la actividad del mercado negro se centra en Telegram. Los investigadores sospechan que el cambio a Telegram ha ayudado a los ciberdelincuentes a escalar sus esfuerzos de distribución, llegando a más consumidores, más rápido.

Llevamos todo el año estudiando la darknet y la aplicación Telegram en busca de servicios relacionados con el coronavirus. Ahora mismo, se pueden comprar tarjetas de vacunación falsas para casi todos los países. Lo único que hay que hacer es indicar el país del que se es y lo que se quiere. Los vendedores están optando por anunciarse y hacer negocios en Telegram porque escala su distribución. El uso de Telegram es menos técnico en comparación con la red oscura y puede llegar a una cantidad desmesurada de personas, rápidamente. Creemos que el aumento del mercado se debe a la rápida propagación de la variante Delta y a la urgencia de que todo el mundo se vacune.

Consejos de concienciación:

No hay que involucrarse: La darknet funciona principalmente como el mercado negro de Internet y suele estar implicada en transacciones relacionadas con drogas, armas cibernéticas, falsificaciones, etc. Recomendamos a los usuarios que no se involucre con los vendedores que publican en dichos grupos o mercados publicados en la darknet.

Compartir de forma segura: Cada país debería gestionar internamente un repositorio central de pruebas y personas vacunadas, que puede y debe compartirse de forma segura entre los organismos autorizados únicamente dentro del país.

Utilizar la encriptación: Todos los "pases verdes" y certificados de vacunación deberían ser gestionados y encriptados de forma segura por los organismos oficiales pertinentes dentro de cada país y permitir escanear un código QR y autentificarlo.

Fomentar la cooperación: Los Estados deberían cooperar para compartir la información relativa a estos datos y crear un repositorio seguro con claves de encriptación, para permitir que la ciudadanía se desplace utilizando únicamente certificaciones legítimas y poder detectar las falsificadas.