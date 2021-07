WhatsApp: Limpia tu aplicación y evita que deje de funcionar; te decimos cómo hacerlo

WhatsApp, la aplicación y red social más popular en México, constantemente se actualiza para permitir que los usuarios estén en comunicación de manera instantánea con amigos y familiares. Además de que se ha vuelto una herramienta para solventar asuntos escolares y laborales. Sin embargo, no es perfecta y puede llegar a tener algunas fallas.

El compartir, enviar y recibir archivos multimedia pueden afectar el funcionamiento de la app y en general del teléfono inteligente. Si bien la app también sirve para guardar imágenes, videos, fotografías, documentos y varios archivos multimedia, que quizás en un principio son necesarios o útiles, pero que con el paso del tiempo ya sólo están almacenados en la memoria, debido a que no se guardan en la nube, sino en tu memoria sd o interna de tu móvil, por lo que afecta el rendimiento de la app y del dispositivo.

¿Cómo limpiar WhatsApp en iOS?

Abre la aplicación y da clic en "Configuración". Selecciona la opción de "Almacenamiento y datos". Luego "Administrar almacenamiento". Podrás ver la opción de eliminar los archivos de más de 5 MB o de cada conversación. Después de limpiar el iPhone, en la parte superior te aparecerá la capacidad de espacio libre y la que está en uso.

¿Cómo hacer lo mismo en Android?

Accede a WhatsApp. Pulsa en los tres puntos que se encuentran en la parte superior izquierda y selecciona "Ajustes". Escoge "Almacenamiento y datos", y luego "Administrar almacenamiento". Toca el apartado del cual quieres eliminar los archivos, puedes escoger entre: Reenviado muchas veces, de más de 5 MB o de un chat en especial. Elige de forma individual cada archivo o selecciona varios para quitarlos del almacenamiento de WhatsApp.

Revisa constantemente tu celular

La misma compañía encargada de WhatsApp advierte en su página web que debes revisar constantemente si la cantidad de almacenamiento disponible de tu teléfono llega a niveles muy bajos, porque si lo hace es posible que la app no funcione correctamente. Si esta aplicación es tu favorita y no está funcionando con naturalidad, es posible que no sea tu teléfono, revisa esto antes de plantearte la idea de cambiar de equipo.

