Si YouTube dejara de existir, ¿qué otras plataformas de video existen? Te lo contamos

En la actualidad YouTube es la página web/ red social más utilizada para subir y reproducir videos, pero, ¿qué pasaría si desapareciera de la nada , como le pasó a Nokia o Yahoo!? Pues aunque no lo creas, hay varias alternativas para suplir a este servicio de Google. Lo más seguro es que conozcas alguna de estas opciones.

Vimeo

Es una de las páginas más usadas actualmente, por lo regular artistas y creativos suben su trabajo. En el apartado técnico es una web que ofrece gran calidad, pues tiene soporte para 4K y tiene varias posibilidades de suscripción, cuyos precios varían como:

Basic: es la parte gratuita de Vimeo.

Versión Plus: con 5 GB a la semana de datos para subir contenido, lo que resulta 250 GB al año individualmente.

Pro: con 1 TB al año y 3 colaboradores.

Versión Business: con 5 TB al año, 10 colaboradores.

Premium: con 7 GB de almacenamiento total, espectadores ilimitados.

Dailymotion

Es una plataforma bastante conocida y principalmente se usa para cuestiones de entretenimiento, aunque también tiene bastantes cosas de deporte, política y noticias. Es de origen francés y comenzó como una web para compartir cortometrajes. Se pueden subir vídeos de hasta 4 GB, una duración máxima de 60 minutos y con una resolución de 1080p; el punto negativo de este sitio es que está repleto de publicidad.

Veoh

Aquí no hay límite, los videos pueden ser de la duración que el usuario quiera. El principal inconveniente es que si no sabes inglés será difícil que te interesen sus videos, ya que, al no ser muy conocida fuera de Estados Unidos, hay muy poco contenido en español. Por lo regular hay vídeos musicales y películas. Es muy buena opción, pero a muchos no les gusta su interfase. A cuál de estas opciones le darías una oportunidad.

