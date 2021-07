¿Cómo activar paso a paso la promoción de seis meses gratis de HBO Max para clientes Telmex?

El pasado 29 de junio llegó HBO MAX, a México y Latinoámerica, y trajo consigo algunas promociones por introducción del servicio, ofertas de hasta 50% de descuento de por vida, pero además entre ellas una de 6 meses gratis para los clientes de internet Infinitum.

Para activar los 6 meses gratuitos de HBO Max, disponibles por tiempo limitado para los clientes infinitum, es necesario realizar los siguientes pasos:

Como primer paso tenemos que ingresar a la página oficial de HBO MAX y dar click en Iniciar sesión.

Posteriormente tenemos que dar click en ingresar con un proveedor y te aparecerá la lista de proveedores, en este punto tenemos que seleccionar Telmex.

Nos enviará a la página de Telmex para que ingresemos nuestros datos como cliente Telmex.

Después de haber ingresado los datos de la cuenta Mi Telmex, podemos completar los datos como nombre, correo electrónico entre otros para que podamos acceder a la cuenta.

Ahora ya podemos ingresar a nuestra cuenta de HBO MAX y además personalizar nuestro perfil como más nos guste.

De forma predeterminada el método de pago será con nuestro proveedor de servicios, en esta caso Telmex.

Con esto, lo que resta del año podemos disfrutar sin ningún cobro HBO MAX y comenzando Enero de 2022, será un cobro de $127 MXN Mensuales.

Recuerda que si no tienes el servicio de Infinitum no puedes acceder a esta promoción, pero puedes optar por la de 50% de descuento de por vida, siempre y cuando no canceles tu suscripción.