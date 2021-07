Pokémon GO te regala tres meses de YouTube Premium, te decimos cómo obtenerlos

Para celebrar el quinto aniversario de Pokémon GO, el videojuego de realidad aumentada basado en la franquicia y desarrollado por Niantic para dispositivos iOS y Android, Google Play confirma tres meses gratis del servicio de YouTube Premium para todos los Entrenadores Pokémon que cumplan con los requisitos.

Puedes solicitar tu prueba, por tres meses, debes acceder al siguiente enlace, y registrarte. YouTube Premium solo está disponible para jugadores de Pokémon GO en México, que no sean suscriptores actuales de YouTube Premium ni YouTube Music Premium y que no hayan estado suscritos a YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red ni Google Play Música.

Tampoco está disponible para los clientes que ya obtuvieron una prueba gratuita de YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Música o YouTube Red con anterioridad.

La oferta debe canjearse antes del 6 de octubre de 2021. Al momento de registrarse, se requiere una forma de pago válida, pero no se cobrará ningún importe hasta que venza el período de prueba. Cuando dicho periodo de prueba finalice, se le cobrará automáticamente el precio estándar de suscripción, que, en la actualidad, es de $119 pesos mexicanos.

Con este servicio podrás disfrutar de los siguientes beneficios:

Mira tus videos favoritos sin pausas publicitarias.

Reproduce videos y música sin problemas, ya sea que estés en movimiento, estés usando otras aplicaciones o tu pantalla esté apagada.

Descarga tus videos favoritos y míralos donde y cuando quieras.

No esta de más mencionar que puedes cancelar la prueba sin cargo en cualquier momento antes de que finalicen los tres meses. Adicionalmente, se requiere una Cuenta de Google para esta promoción.