Estas son las reconocidas marcas de ropa han debutado en los videojuegos

Si alguna vez pensaste que la moda, joyas y ropa de diseñador estaba muy lejos de la industria de los videojuegos, esta información te sorprenderá. Durante la pandemia, una de las industrias que mayor índice de crecimiento ha tenido ha sido los videojuegos, razón por la que importantes marcas de diferentes sectores han estado buscando constantemente la manera de integrarse a este ecosistema.

Tal es el caso de las marcas de moda, empresas como Praga, Gucci, Louis Vuitton y Balenciaga se han aliado con videojuegos como 'League of Legends' para lanzar sus colecciones. Al inicio de la pandemia se dio a conocer uno de los primeros desfiles de moda realizado en una isla particular de Animal Crossing, espacio que albergó a una gran cantidad de invitados.

Otro interesante ejemplo, fue Balenciaga que lanzó su colección FW21 a través del videojuego Afterworld: The Age of Tomorrow, mientras que Louis Vuitton ha sacado una colección cápsula en League of Legends. Adicionalmente, está última marca ha colaborado anteriormente con dicho videojuego para la creación de un maletin que resguardo la copa del ganador de Worlds 2020.

El caso de Gucci, ha sido uno de los más controversiales en la industria, puesto que la compañía ha ofrecido dentro de la plataforma de videojuegos en línea Roblox, prendas virtuales exclusivas de la marca que han superado los 4.000 dólares mientras que la misma pieza a través de la Gucci Garden Experience, tiene un coste de 2.450 dólares en formato físico.