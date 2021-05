Ellos son los influencers virtuales más famosos del mundo (y esto ganan)

La Inteligencia Artificial (IA) cuenta con diferentes ramificaciones que permiten crear cosas sorprendentes, incluso humanos virtuales. Seguramente te has topado con alguno de ellos en Instagram, son Imágenes creadas por computadora (CGI, por sus siglas en inglés) que como todos los humanos tienen una personalidad, gustos y luchas personales, estos influencers se han vuelto cada vez más populares entre las audiencias de Instagram, aquí te contaremos lo más relevante de estos influencers digitales y cuánto ganan aún sin existir más que en lo digital.

Lil Miquela

Miquela Sousa o Lil Miquela de 19 años, cuenta con tres millones de seguidores en Instagram, y genera al menos 10 millones de dólares al año de lo cual, la mayor parte viene de asociaciones pagadas con marcas, de acuerdo con el portal OnBuy, se estima que Miquela cobra alrededor de ocho mil dólares por publicación patrocinada, lo que la convierte en la “influencer digital” mejor pagada; ella fue creada por la agencia Brud.

Entre las marcas con las que Miquela ha trabajado se encuentran Calvin Klein y Samsung, también ha sido fotografiada junto a Nile Rogers, Shane, Millie Bobby Brown, Rosalía, entre otros y ha sido entrevistada por Vogue, The Guardian The Cut, Business of Fashion, Buzzfeed, entre otros.

Asimismo la influencer y activista ha emprendido una carrera musical en 2017 y fue nombrada por Time como una de las 25 personas más influyentes de Internet junto con Rihanna y el grupo musical coreano BTS.

Bermuda

Esta influencer es amiga de Miquela y cuenta con más de 200 mil seguidores, ambas influencers comparten fotografías “yendo” a restaurantes y compartiendo su día a día.

Su salto a la fama fue en 2017 cuando hackeó la cuenta de Lil Miquela y subió fotos en tintes Pro Trump y en negación del cambio climático, sin embargo, todo fue una estrategia para poner en el mapa a Bermuda, de hecho, ambas influencers ahora son íntimas amigas.

Imma

Un icono de la moda en Tokio que cuenta con más de 300 mil seguidores, ella fue creada por ModelingCafe, expertos en CGI que han trabajado para Final Fantasy y Zelda: Breath of the Wild.

Ella es una de las más sorprendentes influencers digitales debido a su apariencia casi real que vuelve complicado diferenciarla de lo digital, asimismo es una sensación debido a la fusión de estilos que combina la estética de una modelo japonesa con algunos de los elementos de las idols del K-pop; se calcula que Imma gana al año poco más de 600 mil dólares.

Noonoouri

Esta influencer es la segunda mejor pagada luego de Miquela, con más de 300 mil seguidores en Instagram, para esta influencer el dinero no es lo más importante pues sus principales intereses son el activismo en diferentes verticales, como la protección al medio ambiente, el maltrato animal y la igualdad.

No obstante la influencer y activista gana más de dos millones de dólares al año y ha trabajado con figuras como Kim Kardashian, Chiara Ferragni y la marca de lujo Dior.

Blawko

Él es “hermano” de Lil Miquela y además de influencer también es Youtuber, su rasgo característico es que siempre lleva una máscara cubriendo su nariz y boca y cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram y cinco mil en YouTube.

Él fue creado por la agencia Brud y su personalidad es problemática, sin embargo está preocupado por la comunidad LGBT+ y busca ser un activista para esta causa.

Entre sus colaboraciones están su participación para la marca Absolut y Burberry.

Shudu

Creada por Cameron-James Wilson, la primera supermodelo digital ha aparecido en diversas portadas de revista como Vogue y GQ, ha posado para diferentes marcas internacionales siendo incluso fue imagen la marca Balmain y tiene más de 200 mil seguidores en Instagram.

La creación de estos influencer ha puesto sobre la mesa el debate en la imagen y estereotipos que perpetúan acerca de cuerpos perfectos y juventud eterna, asimismo, crearon el debate de su estos influencer desplazan a las personas de verdad y en lugar de impulsar causas justas crean mayores problemas y restan oportunidades para las personas de carne y hueso.

