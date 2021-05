Sony se une con Discord para mejora experiencia de juego; Microsoft anuncia innovaciones en 97 títulos

En la actualidad, los videojuegos se han alzado como una de las grande industrias en el mundo. Ante esto, los desarrolladores buscan ofrecer mejores contenidos a los usuarios con la finalidad de mantener la preferencia en el mercado.

Microsoft se ha adjudicado algunos estudios de desarrollo. Por si fuera poco, se mantiene en negociaciones para comprar Discord, pero sus planes se han visto frustrados debido a que el día de hoy, Sony anunció un acuerdo con la empresa.

Unión fructífera

Sony y Discord afirmaron que esta unión estará centrada en los videojuegos con la integración a la aplicación de chat con herramientas sociales que se se encuentran en PlayStation.

Ante esta asociación, Jim Ryan, CEO y presidente de PlayStation, afirmó que el objetivo es unir las experiencias de Discord y PlayStation en dispositivos móviles y consolas con lo que mejorará la comunicación al momento de jugar.

Discord cuenta con 140 millones y a pesar de que en el pasado se han unido con consolas. Ahora se prevé que los jugadores cuenten con funciones mucho más variadas. Una de las novedades es iniciar un chat de voz cada que invites a un amigo al juego o te unas a una partida. De esta manera, los usuarios de PS5 podrán comunicarse con los jugadores de PC.

Microsoft mejora

Por su parte, Microsoft informó que se mantuvo en negociaciones para adquirir salas de chat de Discord. Pero los especialistas consideran que esta transacción no se llevará a cabo. Sin embargo, los planes para mejorar sus productos continúan. Por ejemplo, se habilitó el modo xBox FPS Boost en 74 títulos, estos incluyen Far Cry 5, Assassin's Creed Unity, Wasteland 3 y Deus Ex Mankind Divided.

