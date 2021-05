¿Te imaginas que tu tarjeta de Yu-Gi-Oh más rara o ese tazo de Pokémon tan codiciado por tus amigos y vecinos ahora valiera algunos cientos o miles de dólares?, pues la tecnología financiera encontró la forma en la que esto es posible mediante el llamado "criptoarte" que dentro de los conocedores del tema Fintech está sumamente ligado a los NFT. Si aún no sabes en qué consiste este nueva tendencia y activo virtual, te lo explicamos todo.

¿Qué es el criptoarte y los NFT?

Primero debemos explicar que los non fungible token o NFT son activos virtuales cuya principal característica es que no se agota con su uso y además funcionan como un título electrónico de exclusividad. La mayor parte de los NFT están basados en la tecnología blockchain de la criptomoneda Ethereum. A diferencia del Ether o Ethereum, el NFT incluye también los datos de propiedad del comprador y es un bien indivisible y único.

Es la características de exclusividad lo que hacen que los NFT sean el medio ideal para fungir como vehículo del criptoarte, mucho más si tenemos en cuenta que podemos llamar arte a cualquier expresión, actividad o producto derivado de ingenio y con una finalidad estética. Entonces cualquier cosa puede ser convertida en criptoarte: una imagen, un video, música, una pintura, etc.

¿Quién y cuáles obras de criptoarte ya se vendieron?

Debido a que como lo mencionamos, cualquier producto de entretenimiento es susceptible a convertirse en NFT, hay un gran número obras que se vendieron como parte del criptoarte pero podemos enlistar algunas que han llamado la atención, entre las que se encuentran:

1. La banda de rock estadounidense Kings of Leon se convirtió en el primer grupo en presentar un álbum en formato NFT, este lleva por título "When You See Yourself".

2. El artista digital Beeple vendió en subasta un collage de 5 mil de imágenes digitales por varios millones de dólares.

3. Los memes más famosos como "Bad Luck Brian", "Overly Attached Girlfriend" y "Disaster Girl" han recaudado miles de dólares al venderse como NFT.

4. La artista Lindsay Lohan ha vendido varias piezas como NFT y de hecho está produciendo una película que distribuirá con este formato.