Por qué este método de Amazon puede ser el futuro de los pagos físicos

Para muchos ya no es sorprendente lo que Amazon puede hacer con un poco de ingenio y mucha tecnología de punta. La compañía presidida por Jeff Bezos nos ha dejado claro que es un monstruo de la innovación, ahora Amazon nuevamente lo hace y apuesta por este método de pago biométrico futurista: Amazon One.

El método que vio la luz por primera vez en septiembre de 2020, promete no tener que sacar tu tarjeta de crédito, es más, ni siquiera tu celular es necesario, con tan solo extender la mano es posible pagar gracias a la tecnología biométrica de la compañía.

Actualmente Amazon One está disponible como una versión beta en pocas tiendas de Amazon Go –otro triunfo personal del gigante tecnológico– aunque el plan al futuro cercano es incluirlo en la cadena de supermercados estadounidense Whole Foods.

Amazon One está ahora compitiendo con otros métodos populares de pago como el reconocimiento facial, el dactilar y el pago por medio de códigos QR.

¿Qué es la biometría?

La biometría son las medidas biológicas o características físicas que se pueden utilizar para identificar a las personas, los más utilizados son las huellas dactilares, el reconocimiento facial y reconocimiento de retina, no obstante, los investigadores afirman que la forma de las orejas, la manera en que las personas se sientan o caminan, las venas de las manos e incluso las contorsiones faciales son otros factores identificadores únicos.

Pese a que la autenticación biométrica resulta segura y conveniente, los defensores de la privacidad temen que este tipo de seguridad vaya en detrimento de la privacidad personal, cada vez que empresas multinacionales como Amazon incluyen tecnología tan sofisticada al mismo tiempo acceden a datos cada vez más sensibles de los millones de usuarios que ostentan alrededor del mundo.

En el caso del sistema de pago biométrico que propone y dependiendo de cómo funcione su implementación, es muy probable que el gigante tecnológico incluya Amazon One en otros supermercados y tiendas, su idea no es dejarlo para uso exclusivo de sus servicios, sino escalar incluso para que la competencia tenga acceso a la tecnología.

cjv