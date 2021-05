Niantic: la empresa que Google creó para desarrollar Pokémon Go

Niantic Inc, antes conocido como Niantic Labs, es una compañía de desarrollo de software estadounidense con sede en San Francisco, California que antes fue una vertical de Google, su juego insignia es Pokémon Go, un videojuego de realidad aumentada basado en geolocalización para dispositivos móviles, Niantic ha crecido a pasos agigantados y aquí te contaremos algunas curiosidades y datos relevantes de la exitosa compañía.

¿Quién es el fundador de Niantic?

John Hanke fundó Niantic en 2010 y es el visionario detrás del exitoso videojuego; originario de Texas y con estudios en la Universidad de California en Berkeley, lleva más de 15 años trabajando en el mundo de la Internet, los mapas, la realidad aumentada y los videojuegos; si bien no es un hombre mediático sus éxitos son conocidos; él fue uno de los creadores de lo que hoy conocemos como Google Earth.

Pokémon Go inició como una broma

Como una broma de Google para el día de los inocentes, la compañía publicó un video donde anunciaba que lanzaría un juego para cazar pokemones utilizando su aplicación Google Maps.

Sin embargo, para Hanke no fue una idea descabellada y tomó inspiración de la broma para trabajar en el proyecto de realidad aumentada, un campo que en ese momento todavía no estaba bastante desarrollado y que implicaba sobreponer elementos digitales en imágenes de casas, oficinas, calles, parques y otros escenarios de la vida real.

La idea no flotaba sola, Niantic tenía la base tecnológica para desarrollar la idea gracias Ingress, un juego de ciencia ficción en el que usuarios visitan lugares emblema para adquirir armas y todo lo necesario para ganar la batalla y nuevos territorios.

No obstante, tener la plataforma tecnológica no era suficiente, Niantic debía negociar los permisos de licencia para poder utilizar la imagen completa de Pokémon; dichas negociaciones fluyeron con facilidad debido a que el director ejecutivo que Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, era fan de Ingress por lo cual para septiembre de 2015 Google, Nintendo y Pokémon Company acordaron invertir inicialmente 20 millones de dólares con miras a incrementar 10 millones más si lograban las metas del juego. Al día de hoy, la compañía está valuada en al menos 470 millones de dólares.

Separación de Google

En 2015, Niantic decidió separarse de Google para convertirse en una empresa independiente en el momento en el que el gigante tecnológico se organizara como un conglomerado empresarial llamado Alphabet, en ese momento John Hanke y su equipo de menos de 50 personas se aventuraron y lograron llevar a la cima su tecnología en videojuegos.

Capitalismo del seguimiento

La autora del libro The Age of Surveillance Capitalism, Shoshana Zuboff, sostuvo que compañía de realidad aumentada fue la puerta de entrada a una nueva forma de capitalismo, que intercambiaba predicciones sobre nuestro comportamiento a través de la extracción de datos y el poder predictivo de juegos como Pokémon Go; aquí encontraron una manera de convertir el comportamiento humano en una materia prima para las predicciones sobre comportamiento en el futuro.

La compañía utiliza tecnología de geolocalización para dar vida al videojuego, asimismo, para comenzar a jugar es necesario crear una cuenta que puede estar vinculada a Gmail o Facebook, esto quiere decir que con cualquiera de las opciones, Niantic recuperará los datos del servicio y sí o sí el correo de Google, incluso utilizando Facebook como medio de registro.

Asimismo, la compañía señala que recaba y utiliza los datos de ubicación del dispositivo a medida que el videojuego es utilizado e incluso cuando no estás jugando; adicionalmente, Niantic utiliza los datos personales otorgados cuando se realizan compras a través de las aplicaciones, se suscriben a publicaciones, eventos o concursos, los datos recabados incluyen nombre, dirección postal, número de teléfono, país de residencia, fecha de nacimiento y correo electrónico y desde luego dirección IP, tipo de navegador, sistema operativo y página web.

Si deseas conocer más detalles de las políticas de seguimiento y recabado de datos personales de Niantic da clic aquí.

