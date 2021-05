Así se vivió el SEOday 2021 ¡Con 129.509 participantes!

El 28 de abril, en su séptima edición, el evento SEO más grande de Latinoamérica se realizó con una nueva modalidad, con menos teoría y más práctica con diferentes dinámicas y ponentes al frente. El SEOday fue un éxito y aquí te contamos cómo se vivió.

De los highlights más importantes del evento, están los cuatro speakers internacionales, quienes se encargaron de llevar a todo el público a la práctica sobre el posicionamiento orgánico, además de dar a conocer perspectivas al alcance y de buena aplicación para estrategias.

Entre los speakers estuvo presente Martin Splitt (Developer Advocate WTA en Google), quien formó parte con una charla orientada a la solución de problemas en JavaScript. También Lily Ray (SEO Director en Amsive Digital) habló sobre E-A-T, Claudio Cabrera (Subdirector de audiencias & News SEO en The New York Times), con su charla sobre cómo trabaja SEO el New York Times, y Rodrigo Lancheros (Gerente SEO en Open English) quien expuso sobre estrategias SEO para ecommerce.

Fueron cinco horas completas de contenido, ningún minuto fue desperdiciado en cuanto a contenido de SEO, para casi 130 mil personas de 57 nacionalidades diferentes, que también sumaron a la conversación con diferentes conocimientos dentro de la industria.

Además, esta jornada tuvo la participación de diferentes ponentes importantes e internacionales como Hernan Litvac (icomm), Andrew Coco (The Walt Disney Company) y Diego Vitali (Donweb) quienes compartieron algunos datos de interés sobre la industria SEO y diferentes estrategias de marketing digital.

Dentro de todo el contenido en el SEOday, se aprovechó el espacio para dar a conocer un estudio sobre el crecimiento del eCommerce en América Latina en 2021 realizado por puntorojo, la agencia SEO que organiza este evento y SEMrush.