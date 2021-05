Hot Tub: Cómo es la polémica categoría que Twitch quiere prohibir

Este fin de semana una nueva polémica se desencadenó en las redes sociales luego que Hot Tub estuviera como tendencia luego que Twitch decidiera prohibir una nueva categoría debido a que el contenido de la sección resultó poco idóneo para página y ahora le ha dado un término que describe de manera literal lo que se visualiza en este tipo de material.

La polémica se originó debido a que esta sección es un espacio en donde se difunde material explícito de personas en una piscina mientras se bañan en bikini en un jacuzzi; esta categoría, destinada par a un público adulto, tiene al hidromasaje como su principal protagonista (hot tub, en inglés, significa exactamente eso).

En un primer momento esto no tendría nada de malo y no debería generar polémica, no obstante, es el contenido de este material el que ha estado el escándalo en las redes; por ello Twitch decidió admitirla bajo el nombre Pools, Hot Tubs and Beaches (Piscinas, bañeras de hidromasaje y playas, en su traducción del inglés), una descripción casi fiel al contenido.

Twitch se pronunció en un comunicado al respecto

La página va a proceder a actualizar sus políticas sobre el contenido que ofrecen. FOTO: Pixabay

De acuerdo con las opiniones que han vertido los usuarios, así como de creadores, de este tipo de enlaces, aseguraron que este tipo de streamings no son aptos para la plataforma, con un público usuario mayo de edad. Por ello, creadores de contenido como Ibai Llanos o TheGrefg ya se han posicionado respecto a este tipo de tendencia en redes sociales, en donde cuestionaron diversos factores que caracterizan al material que se difunde.

Al respecto Twitch decidió respaldar este contenido en un comunicado: “Si bien tenemos una normativa sobre el contenido sugerente,” considerarlo no apto “por otros no va en contra de nuestras reglas”, se cita en el texto. Además la página explicó que apoyan “la expresión creativa, como la escritura y pintura corporal, siempre y cuando el streamer se comporte de manera apropiada”.

Pero al polémica no se quedó solo en eso, ya que Twitch ya se replanteado su normativa, y aseguraron que van a proceder a actualizar sus políticas sobre el contenido que ofrecen. Por ahora, como herramienta para “sancionar” a los creadores cuentan con el control en cuestiones de publicidad en sus canales, por si se diera una situación de incumplimiento con la normativa, indicaron.

mypr