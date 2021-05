¿Una ley que obligue a Apple a reparar tu iPhone? Esto está pasando en EU

Apple se ha convertido en una de nuestras empresas desarrolladoras de tecnología favoritas, al menos en la última década. Desde la llegada del iPhone a nuestras vidas ya nada es igual. No obstante, la compañía no ha estado exenta de señalamientos, como por ejemplo el de “sabotaje informático''.

La empresa Apple ha sido acusada durante varios años de sabotear los iPhones de las personas para que estas vayan a renovar su teléfono y así aumentar el consumo de varios productos de Apple. Pero, ¿cómo logran esto? Varias instituciones del mundo han señalado que Apple, a través de actualizaciones en su sistema operativo, provocan daños y desgaste en la batería del equipo, lo que deriva en que el usuario lleve a servicio su teléfono y así cobrar una cuota o, en algún extremo, que el usuario compré un nuevo iPhone.

Por su parte, Apple aceptó que existe una actualización entorno a la batería de los dispositivos, sin embargo, comentó que dicha actualización es para prolongar la vida de los teléfonos.

La asociación de consumidores española ha tomado esta iniciativa después de que el pasado martes la Fiscalía de Francia abriese una investigación contra Apple tras la denuncia de la plataforma HOP, siglas de «Alto a la obsolescencia programada», también formada por usuarios. En Estados Unidos, la empresa de Cupertino se enfrenta a una decena de demandas colectivas similares.

¿Compañías en contra del consumidor?

Ante la situación mencionada, varias entidades de Estados Unidos buscan una legislación que exija a las compañías como Apple que repare el dispositivo dañado sin cobrar ni un sólo dólar. No obstante, algunas empresas como Amazon, Google, Apple y Microsoft se han opuesto completamente a la aprobación de una ley que les exija la reparación de los dispositivos e, incluso, están trabajando juntas para poner fin a esta legislación.

Las compañías tecnológicas han argumentado que las personas podrían provocar daños en los dispositivos a propósito para poder obtener reparaciones gratuitas.

El debate continúa en ese país, a la espera que se resuelva en pro de los consumidores.

Europa dice sí

Contrario a lo que sucede en los Estados Unidos, en Europa, el Parlamento Europeo aprobó en días recientes una ley que obliga a las compañías tecnológicas a facilitar la reparación de dispositivos para sus consumidores. Esta ley no obliga a las compañías a reparar los electrónicos de forma gratuita, sin embargo si los obliga a adecuar los dispositivos para no dificultar a los consumidores. La ley va entre exigir que los dispositivos utilicen el mismo tipo de cargado hasta colocar etiquetas que especifiquen si el medio electrónico es fácil o no de reparar.

