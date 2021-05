Elon Musk y su impacto en la economía digital, según especialistas

El precio de la criptomoneda Bitcoin cayó recientemente a partir de comentarios de Elon Musk, CEO de Tesla, realizados a través de la red social Twitter. Dicho hecho creó varias interrogativas como: ¿Qué sucede con la economía digital? ¿Cómo afecta a las personas que quieren invertir o que ya invierten en las criptomonedas? E, incluso, se tocó el tema sobre una posible manipulación de los mercados por parte del CEO de Tesla. Sin embargo, vamos paso a paso y hablemos de lo que sucedió entorno a la caída del precio de la criptomoneda más popular del mundo.

Musk le pone el pie al Bitcoin

Es bien sabido que el precio de las criptomonedas se puede disparar o caer en cualquier momento. Eloisa Cadenas, cofundadora del stablecoin mexicana PXO comento a El Heraldo de México que el mercado de las criptomonedas puede verse alterado a partir de ciertas noticias o eventos importantes ya que el ecosistema de criptomonedas es un "mercado novedoso" y genera expectativas.

Algo que se debe entender es la forma en la que funciona el mercado cripto. Aunque algunos realizan análisis técnicos y utilizan herramientas más sofisticadas, puedo decirte que los impulsos más fuertes se dan a partir de noticias y eventos importantes relacionados con el ecosistema. La industria al ser aún todavía un mercado novedoso, tiene la característica de generar bastante expectativa cada que algún jugador importante realiza una declaración, tal y como sucedió con Elon Musk.

Pero... ¿Qué dijo Elon Musk y qué sucedió? Tomás Álvarez, director de la plataforma Volabit, dijo a El Heraldo de México que el impacto del Bitcoin sobre el calentamiento global es un tema que se ha ido manejando desde hace meses y que últimamente ha tomado más relevancia. Agregó que el hecho de que un personaje de "alto perfil", como lo es Musk, haya hecho comentarios que negativos acerca del Bitcoin, hace que la gente salga a vender sus Bitcoins porque esperan una mala reacción y entre más personas vendan pues caen los precios. Sin embargo, señaló que ayer el precio del Bitcoin rondaba los 47,000 dólares y hoy el precio ya cotizaba aproximadamente en 50,000 dólares, por lo que había que ver si es un efecto a largo plazo o solo es un efecto "llamarada", donde en unos días ya todo volverá a donde estaba.

El tuit de Elon Musk:

"Suspendimos las compras de vehículos con Bitcoin. Nos preocupa el rápido incremento de combustibles fósiles para la minería de Bitcoin y las transacciones, especialmente el carbón, que produce peores emisiones que cualquier otro combustible"

Nuevos inversionistas del ecosistema cripto

Al cuestionar a los especialistas sobre cómo afectara la caída del precio de la criptomoneda más famosa del mundo al mundo de los criptoactivos y a la economía digital, nos señalaron que la volatilidad generada a partir de los comentarios de Musk puede provocar cierta "preocupación" a nuevos inversionistas. Tomás Álvarez comentó que, por otro lado, lo dicho por Elon Musk no genera preocupación en los inversionistas que ya conocen del tema, pues los comentarios no tienen un impacto importante y lo pueden tomar, incluso, como algo bueno.

Por su parte, Eloisa Cadenas señaló que en términos generales la caída del precio del Bitcoin puede crear cierta reserva para invertir, lo que provocaría que personas que aún no invierten en criptomonedas pero que están interesadas en hacerlo terminen por decidir en no invertir. No obstante, comentó que cuando los precios de las criptomonedas bajan es el mejor momento para invertir.

En términos generales, es una hipótesis que pudiese ser cierta puesto que, en términos generales, dentro de las inversiones cuando los mercados caen, existe cierta reserva para invertir; sin embargo, en el mundo cripto es distinto; una tendencia que se observa desde 2013 es que, aunque existan noticias negativas y el precio baje, esto no es un factor determinante para que las personas se desanimen y no inviertan, por el contrario, cuando el precio de bitcoin baja, como se vio en estos días, algunos lo consideran como una oportunidad para poder comprar porque actualmente, la expectativa de bitcoin aumente su precio, aún sigue vigente.

Por otro lado, sobre si la economía digital se verá afectada a partir de los comentarios de Musk y de la propia caída del Bitcoin, Cadenas dijo que no habría afectación alguna, ya que la economía digital no solo se concentra en criptoactivos sino también existe un universo dentro del ecosistema Fintech, sin embargo, enfatizó que tampoco es algo irrelevante, puesto que el universo de las criptomonedas crece día con día.

Para la economía digital, mi opinión es que no, porque la economía digital no sólo son criptoactivos, también hay un universo dentro del ecosistema Fintech, en donde se han las afectaciones, son en los principales instrumentos y productos financieros que se negocian con criptoactivos y, evidentemente a quienes ponen su capital en ello. Pensar que es algo pasajero, tampoco es posible afirmarlo puesto que vemos que, son cada día más jugadores lo que están integrando a los criptoactivos dentro de sus operaciones, instituciones como Visa, PayPal, Mercado Libre, MoneyGram, etc. La industria de los criptoactivos puedo decirte que, ahora, está encontrando ya su lugar dentro del mundo financiero.

Al cuestionar al director de Volabit sobre si la decisión de Musk animaría a otras compañias a dejar de transacdcionar con la criptomoneda, él respondió que la probabilidad es que no ya que los tuits de Musk afecta a la gente que no tiene mucha experiencia en el mundo de las criptomonedas, sin embargo, a las compañías que están comprando Bitcoins un tuit de Musk no los hará cambiar sus planes de inversión.

Me sorprendería que un tuit de Musk le cambié los planes de inversión a una compañía (...) ésto (cambio de planes) es más para una persona de a pie que ve el tuit y se espanta (...) Habrá instituciones que se aprovechen de la caída en el precio del Bitcoin y aprovechen para comprar más barato

Consejos

Los especialistas compartieron además algunos consejos para los nuevos y viejos inversionistas.

Tomás Álvarez comentó que hay que tener mucho cuidado en estos tiempos de "mercados alcistas" y solo invertir lo que se está dispuesto a perder, para que cuando suceda el revés (caída) no se pierda dinero que si necesitamos, como la colegiatura de la escuela de los niños o pagos médicos, asimismo, puntualizó que estas inversiones son a mediano o largo plazo.

Por último, Eloisa Cadenas recomendó no poner dinero en algo que no se conoce y, en caso de que ya haya personas familiarizadas con el tema, un primer ejercicio es asignar una cantidad pequeña o, al menos, que no se requiera a corto plazo, puesto que la obtención de rendimiento generado por la naturaleza del mercado puede llevar algún tiempo.

Para quienes ya están familiarizados con el mundo cripto, les puede convenir utilizar plataformas de criptoactivos que les otorguen rendimientos a plazo fijo, esto es una buena opción para quienes no operan todos los días pero quieren seguir generando rendimientos cada cierto periodo.

