Reproduce YouTube en segundo plano con este sencillo truco para iOS y Android

YouTube, la gigante red mundial de videos, podcasts, música y más se ha convertido en uno de nuestros portales o apps favoritas. La utilizamos para un millón de cosas, ver videos de cualquier índole, escuchar música o notar livestreams, sin embargo, ha y ocasiones en las que desde nuestro dispositivo móvil dejamos en reproducción música y, al intentar cambiar de aplicación, YouTube deja de funcionar.

Si eres usuario de una cuenta premium en YouTube, seguramente no sabes de lo que te hablo, pero la gran mayoría no lo somos así que esto te conviene si quieres dejar un vídeo en segundo plano mientras checas tus redes sociales, lo mejor es que no importa si tienes sistema iOS o Android, pues funciona en ambas

Para Android

Es tan sencillo como abrir tu app de Google Chrome y escribir en el buscador: www.youtube.com

Cuando terminé de cargar la página habrá un menú situado en la esquina superior derecha, conocido coloquialmente como los 3 puntitos de Chrome .

. Después, selecciona "ver cómo ordenador"

Busca el vídeo de tu preferencia y reproducirlo

Intenta salir de la aplicación y listo, ya puedes dejar reproduciendo YouTube sin necesidad de permanecer en la app o el sitio..

Para iOS

Sigue estos pasos sencillos en tu iPhone.

Abre Safari e ve directamente a YouTube.com

Después, busca el video que quieres escuchar

Posteriormente toca el icono Aa en la barra de dirección / búsqueda de Safari y elige "solicitar sitio de escritorio en el menú desplegable"

Y listo, quedará completamente habilitada la función y podrás escuchar el vídeo que quieras mientras estás en otra aplicación.

