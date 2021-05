YOWhatsApp es un RIESGO para tu celular Android o iOS; entérate por qué no debes descargarla

Abarcando casi todo el mercado de la mensajería instantánea, WhatsApp tiene más de mil millones de usuarios activos en todo el mundo, siendo esta app una de las más populares y utilizadas, sin embargo, las recientes modificaciones que habría hecho con las nuevas políticas de seguridad y privacidad, han ocasionado que muchos usuarios opten por utilizar otras apps, como lo son YOWhatsApp.

Esta aplicación YOWhatsApp es un Android Application Package (APK, por sus siglas en inglés), misma que fue desarrollada a partir de WhatsApp, misma que brinda un interfaz completamente diferente a la original, con funciones que no se ajustan precisamente a la seguridad y privacidad de la aplicación, lo cual, ha llamado el interés de miles de usuarios, por lo que han decidido descargarla sin saber las consecuencias de hacerlo.

YOWhatsApp permite algunas funciones que la original no tiene

Esta nueva versión de YOWhatsApp, incluye funciones que la app original no tiene, como un mayor control sobre la privacidad, nuevas fuentes de texto, algún soporte para compartir diferentes tipos de archivos, un tipo de bloqueo mediante un PIN o huella dactilar, entre otras funciones que no posee WhatsApp.

Sin embargo, al tener estas opciones que fue desarrollada por programadores, será imposible que puedas encontrar esta app en las tiendas como Google Play y la AppStore. Esto se debe a que esta app no ha logrado pasar por los filtros de revisión correspondientes para que sea compatible con las normas de seguridad compatibles con Android y iOS.

Entonces... ¿Es recomendable descargarla?

Hay que destacar que cada usuario es responsable de la seguridad de su teléfono al recurrir a aplicaciones no oficiales que te brindan más opciones y quizá una mejor experiencia, -al menos eso nos hacen creer-, sin embargo, no ofrecen la misma seguridad, ya que al no ser una app que haya sido revisada por Google, podría generar problemas con tu cuenta oficial de WhatsApp, e incluso podrían eliminar tu cuenta.

Claro que lo ideal es siempre descargar las aplicaciones de las tiendas oficiales, mismas que mantienen tu privacidad, seguridad y sobre todo tu cuenta, además, existen otras aplicaciones que pueden dar de baja tu cuenta que a continuación te daremos una lista de ello;

WhatsApp Plus

GBWhatsApp

YOWhatsApp (YoWa)

WhatsApp Aero

FMWhatsApp

Con información de medios

DRV