Nuevo remake de 'The Last of Us' podría llegar próximamente a PS5

The Last of Us es un videojuego que relata el rumbo de la humanidad, el cual cambió para siempre debido a una pandemia interminable que dejó segmentada la población mundial creando grupos para tomar el control sobre sus territorios y así defenderse de los infectados y otras facciones.

La segunda entrega de The Last of Us fue coronada como videojuego del año, en diciembre de 2020, tras el rotundo éxito no resulta descabellado pensar que Naughty Dog, estudio desarrollador, ya se encuentre trabajando en un remaster de la primera entrega que se lanzó en para PS3.

De acuerdo con las declaraciones del medio Bloomberg, Naughty Dog dispone de importantes adelantos de esta primera entrega que llegaría optimizada para la consola de nueva generación, PlayStation 5. La información, evidentemente, no es oficial y, por supuesto, conviene tomarla siempre con pinzas.