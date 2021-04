No sólo a Tomiii 11​; gamers se unen para volver tendencia a otro niño youtuber

El caso de Tomiii 11 conmocionó la red durante el día de ayer, ya que varios usuarios de internet lograron que el niño se convirtiera en tendencia al registrar más de cuatro millones 500 mil suscriptores.

El apoyo fue tal que los usuarios de la red, sobre todos los que se encuentran inscritos en páginas de Facebook destinadas a los videojuegos, voltearan a ver más casos de menores de edad que enfrentan enfermedades y tienen el deseo de triunfar en YouTube.

En esta ocasión, el favorecido es El Chico Mariposa, un niño que vive en Colima y ha subido videos en la plataforma desde hace más de tres años. El pequeño tiene una rara condición médica que suele ser llamada piel de mariposa, de ahí el nombre de su canal.

Entre los clips que ha mostrado el joven se encuentran tutoriales de cocina, retos, reacciones a videos y varios consejos en los que pide a la gente que se tome la vida con mejor actitud.

"Tranquilo, amigos, no me quemé".

"Esto me sale porque tengo una enfermedad".