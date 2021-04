¿Cómo configurar un control de Xbox Series S/X o un mando de PS5 para jugar en iPhone?

Utilizar un control de Xbox Series S/X o un mando de PS5 para jugar en iPhone ya es posible gracias a la más reciente actualización de iOS, 14.5. Ahora podrás disfrutar de títulos como Among Us, Minecraft, Fortnite o Call of Duty utilizando los mandos originales de las consolas de última generación.

Junto con los iPhone, las iPad e incluso las Apple TV o Macs, con el software más reciente, podrán disfrutar de jugar una gran cantidad de videojuegos, incluyendo algunos de Apple Arcade. El proceso para configurarlos es bastante sencillo, aquí te contamos paso a paso.

Lo primero que tienes que hacer es emparejar el control inalámbrico con tu dispositivo Apple, el proceso es el mismo que cuando configuras un dispositivo Bluetooth, basta con acceder a la sección de "ajustes", y acceder al apartado de bluetooth, encontrar dispositivo bluetooth.

Mientras el dispositivo Apple está buscando el control, debes activar el modo de bluetooth en el control. Si es un mando de PS5 basta con que presiones al mismo tiempo el botón PS y Share. Ahora debería aparecer en la lista de dispositivos detectados por tu iPhone.

En el caso de Xbox, hay que hacer algo parecido, tendrás que pulsar durante unos segundos el pequeño botón que encontrarás en la cara frontal del mando. La luz del botón de inicio parpadea. Al igual que con el mando de PS, una vez que hemos realizado la sincronía nos aparecerá disponible y con conexión Bluetooth.

Es importante mencionar que no todos los videojuegos son compatibles con el uso de controles, adicionalmente, si después deseas utilizar el mando con tu consola tendrás que desemparejarlo, yendo una vez más a la sección de Ajustes > Bluetooth, pulsamos en el icono de información del mando y luego pulsamos en omitir dispositivo.