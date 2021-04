¡Se acerca el State of Play de PlayStation! Cómo seguirlo y más detalles

Ratchet and Clank: Rift Apart, es el videojuego exclusivo de PlayStation 5 que mucha gente está esperando. Aprovechando el hype que han generado alrededor de este título, Sony anunció que este próximo 29 de abril tendrá lugar un nuevo State of Play donde mostrarán un tráiler extendido así como más detalles acerca del título en cuestión y de otros videojuegos.

Si quieres saber dónde y cuándo verlo, sigue leyendo.

¿Qué es State of Play?

Podemos definir a State of Play como las videoconferencias oficiales de PlayStation donde muestran novedades, anuncios, avances y muchos más detalles de sus videojuegos exclusivos para las consolas PlayStation 4 y 5.

La primera edición de State of Play se llevó a cabo el 25 marzo de 2019 y desde entonces realizan uno de estos eventos al menos una vez cada tres meses o cuando suceda algún acontecimiento importante en el mundo de los videojuegos.

¿Dónde y cómo ver la edición de este próximo 29 de abril?

Si te interesa ver el evento, apuntalo en tu calendario para este jueves 29 de abril a partir de las 4:00 PM, hora de la Ciudad de México. Podrás conocer todas las noticias en los canales de YouTube y Twitch oficiales de PlayStation.

Si por alguna razón te lo pierdes o quieres volverlo a verlo, puedes ingresar a los videos guardados en su canal de YouTube.

Presentamos a… ¡Rivet!



Vean a esta misteriosa Lombax en acción en el nuevo tráiler de Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, luego sintonicen State of Play este jueves a las 2:00 PM PT para ver el juego extendido y detalles de @insomniacgames. https://t.co/fk8IfuS7f6 pic.twitter.com/wJcsGN04s0 — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) April 26, 2021