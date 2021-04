Warzone: Conoce los detalles de la nueva temporada, y mapa, que llegarán hoy al videojuego

La Temporada Tres de Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Black Ops Cold War se lanza el día de hoy junto con la oferta de contenido gratuito más ambiciosa en la historia de Call of Duty. La experiencia de Battle Royale gratuita recibe su mayor transformación hasta ahora, viajando a 1984 y la Guerra Fría.

Esta nueva actualización presenta importantes cambios, que incluyen ubicaciones nuevas y reinventadas, nuevas opciones de juego y optimizaciones profundas en todo el mapa, ya que casi todos los edificios, superficies y objetos se han tocado para brindar una experiencia de juego más fluida.

La Temporada Tres trae una gran cantidad de contenido y nuevas actualizaciones, la mayor cantidad desde su lanzamiento, a Warzone a medida que se transforma en 1984, mientras que también traemos una enorme cantidad de contenido nuevo y gratuito a Black Ops Cold War. Gracias a nuestros fans en todas partes, hoy es una celebración para nuestra comunidad. Hay mucho más por venir esta temporada y más allá, prepárate. - Rob Kostich, presidente de Activision.

La celebración masiva de la comunidad de la Temporada Tres que tiene lugar hoy es la culminación de semanas de eventos dentro de Warzone que llevaron a oleadas de zombis que superaron a Verdansk, su eventual detonación nuclear y su transformación final, y los jugadores de Call of Duty estuvieron allí para cada parte de ella.

¿Cuándo llegará la Temporada Tres de Warzone?

La Temporada Tres, incluido el nuevo mapa Verdansk 1984 Warzone y una gran cantidad de contenido Multijugador y Zombies nuevo en Black Ops Cold War, llegará hoy a distintas regiones del mundo:

Estados Unidos: 15.00 (ET) / 12.00 (PST)

España: 21.00

México, Colombia, Perú, Ecuador: 14.00

Venezuela: 15.00

Argentina, Chile: de 16.00

Este evento se espera que muestre el nuevo mapa en todo su esplendor y que se vuelva a poder jugar al Battle Royale en Verdanks, ahora limitado a Rebirth Island como evento central en Warzone.