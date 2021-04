WhatsApp: Qué son y cómo funcionan los "deep links" para obtener más stickers

WhatsApp se ha convertido en la aplicación favorita de mensajería instantánea gracias a las herramientas que tiene para sus usuarios, como la más reciente que brindará la oportunidad de tener stickers únicos.

La aplicación ha ganado popularidad en el último año, sobre todo por la pandemia de Covid-19 pues las personas han buscado una forma de mantenerse comunicados y que resulte eficaz, como WhatsApp.

Videollamadas, audios, mensajes de texto, envío de documentos y divertidos stickers son algunas de las cosas que tiene para ofrecer WhatsApp. Los stickers se han convertido en un favorito de la aplicación y por ello se lanzó una nueva herramienta.

¿Qué son los deep links?

Los deep links o enlaces profundos son una nueva función de WhatsApp que facilitará la tarea de obtener tantos stickers como quieras sin necesidad de descargar otras aplicaciones para lograrlo, con lo que también se cuida la seguridad de tu información.

Los deep links ayudará a los usuarios a guardar paquetes completos de stickers y poder descargarlos en tu celular, su uso es muy sencillo y no necesita de la descarga de más aplicaciones.

Con esta función los usuarios de WhatsApp podrán descargar paquetes de stickers que no están disponibles en México, aunque no en todos los países este es posible y tal vez no se encuentren los mismos o esta función de la aplicación.

¿Cómo funcionan los deep links?

Para poder obtener más stickers con esta nueva función de WhatsApp el usuario debe ir al navegador y escribir el enlace, esto abrirá de manera inmediata la aplicación y mostrará al instante el paquete de stickers que deseas tener en tu celular.

Lo que se debe escribir en el navegador es wa.me/stickerpack/nombredelpaquetedestickers, es necesario contar con el nombre del paquete que deseas descargar para poder escribirlo y así obtener los que tanto deseas.

