Samsung Galaxy A50: Descubre la llegada de ANDROID 11 con su última gran actualización

En 2019 tuvimos la fortuna de presenciar la llegada del Samsung Galaxy A50 ly con ello, también trajo dos innovaciones para su fabricante en el mismo año. Además de suponer el desplante del par de dígitos en el catálogo del fabricante coreano y mientras se fue convirtiendo en su móvil más vendido del año en Europa,.

Hoy en día, durante su segundo año en circulación y preparando la llegada de un Samsung Galaxy A52, el Samsung Galaxy A50 cuenta con una de sus últimas grandes actualizaciones, la que lleva al teléfono a Android 11, sumado a ello, también recibe la siguiente versión de One UI, aunque no se especifica si la versión se trata de One UI 3.0 o de One UI 3.1.

Samsung Galaxy A50 recibe Android 11

La actualización en cuestión se recibe con la serie numérica de firmware A505FDDU7CUBC y tiene un peso de 1,8GB, como suele ocurrir con actualizaciones de esta magnitud, cabe mencionar que con dicha actualización, el Galaxy A50 de Samsung dejará atrás Android 10 para adentrarse en Android 11. Además del lógico cambio de la versión de su capa propietaria, One UI.

En estos casos, Samsung indica cuáles son las principales mejoras que llegan al Samsung Galaxy A50 con la implementación de dicho sistema operativo con el que cuenta Android 11. Anuncian nuevas mejoras para la pantalla de bloqueo dinámica, opciones ampliadas para la 'Always on Display', mejo control parental y un modo de Bienestar Digital con sus respectivas mejoras y evoluciones.

Gradualmente, la actualización se va deliberando por lo que puede que tarde algún tiempo en llegar a implementarse en todos los teléfonos, y para poder descargarla debe ser mediante una red WiFi para no gastar todos los datos móviles de nuestro dispositivo.

Con información de SamMobile

avh