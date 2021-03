¡Nanatsu no Taizai confirma segunda entrega! Aquí te contamos los detalles

La segunda película de popular anime “Nanatsu no Taizai” o “Los 7 pecados capitales”, ya tiene fecha de estreno en Japón y está programa para salir este próximo 2 de Julio.

La noticia se dio a conocer a través del portal de ANMTV, según está información el título de la película será Nanatsu no Taizai: Hikari ni Noroware Shisha Tachi (The Seven Deadly Sins: Cursed by Light en inglés) y dará continuidad a los hechos ocurridos en el anime, tomando en cuenta la cuarta temporada de la misma.

Sinopsis:

La trama principal se sitúa en una época medieval y sigue las aventuras del escuadrón de caballeros conocidos como los siete pecados capitales y cómo actúan como los protectores de Britannia de la opresión al mismo tiempo que buscan redención por pecados que les confirieron sus títulos.

Por: Ale Ruch