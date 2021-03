It Takes Two EA lanza nuevo trailer | VIDEO

It Takes Two el videojuego de EA y Hazelight Studios está a menos de tres semanas de su lanzamiento y compartieron un nuevo trailer.



La historia de este videojuego trata sobre una pareja, Cody y May que se encuentran al borde del divorcio y con un hechizo mágico Rose, su hija, los transforma en muñecos.



Cody y May tendrán que sobrevivir a un mundo lleno de imprevistos y momentos de su relación.





Durante esta aventura Cody y May superarán sus diferencias mientras trabajan juntos para poder regresar con su hija.



El arte de este videojuego es muy interesante y sin duda nos llevará a vivir momentos entrañables de reflexión.

Aquí te dejamos el trailer de este nuevo videojuego que estará disponible a partir del 26 de marzo para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Origin y Steam.

