Snapchat: Ahora podrás "estacionar" el barco carguero Ever Given en cualquier parte de tu hogar

Después de ser noticia mundial el bloqueo del Canal de Suez, con el carguero Ever Given, llegó la calma con la liberación del barco de 1.300 pies de forma exitosa. Este hecho no pasó por alto en la comunidad de Snapchat que se puso muy creativa y han inmortalizado el momento viral con un divertido lente.

A partir de hoy, los Snapchatters podrán colocar el "Ever Given" donde quieran, sea un bloqueo en la sala de estar, una barrera en el baño, o un, ¡lo siento cariño, no puedo tirar la basura!, el Ever Given está bloqueando mi camino.

¿Cómo utilizar esta lente?

Este lente estará disponible a partir de hoy, 31 de marzo, para comenzar a utilizarlo basta con seguir los siguientes pasos: