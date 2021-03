¡Nintendo Switch celebra cuatro años de existencia!

Un día como hoy, 3 de marzo, Nintendo lanzó a la venta su nueva consola híbrida "Nintendo, Switch". Hoy en día la consola ha logrado superar los 80 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

En estos cuatro años Nintendo ha logrado vender 532,34 millones de videojuegos, siendo los títulos más "taquilleros" Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons y Super Smash Bros. Ultimate en el top 3 de más vendidos con 33,41, 31,18 y 22,85 millones respectivamente.

En cuanto a la consola, durante este periodo se han lanzado una serie de ediciones especiales siendo las favoritas la de Monster Hunter Rise, Animal Crossing y Mario.

No debemos olvidar que el 3 de marzo de 2018, junto a la consola, se puso a la venta The Legend of Zelda Breath of the Wild, un juego que sigue amasando muy buenas ventas hoy en día y contará con una secuela: The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Sus ventas se sitúan en 21,74 millones.