Conoce la primera PELÍCULA MEXICANA que se grabó solo con un IPHONE

Es cierto que la tecnología cada vez facilita más las cosas para los humanos, y es que en un teléfono móvil tenemos todo lo necesario para comunicarnos e incluso realizar nuestras labores de trabajo. Por lo que cada año se hace más grande la variedad de celulares a los que acudir en caso de que quieras adquirir uno.

Sin embargo, Apple sigue liderando las expectativas pues sus teléfonos ofrecen mejores innovaciones para que el usuario pueda tenerlo todo en solo un iPhone, desde una memoria con gran capacidad, hasta una serie de cámaras que te permiten capturar momentos inolvidables. Estas fueron las bondades que un director de cine mexicano encontró en estos teléfonos para desarrollar una película.

¿Cuál es la película que se grabó con solo un iPhone?

Ganadora en la categoría de 'Mejor Largometraje de Ficción' en el Festival Internacional de Cine en Morelia, esta película fue grabada únicamente con iPhones. Se trata de Oso Polar, film estrenado en 2017 y dirigido por Marcelo Tobar, y además de ser una película con una trama muy intrigante, es la primera que se ha grabado con un iPhone en México.

Cuando recibió el premio, Tobar invitó a los jóvenes a no dejar de crear, ya que con muy poco se puede hacer mucho, haciendo alusión a que él logró filmar por completo una película en un teléfono móvil.

¿De qué trata Oso Polar?

La trama relata la historia de Heriberto quien decide dar un aventón a Trujillo y Flor, antiguos compañeros de colegio y con quienes asistió a la reunión de generación. Sin embargo, en el camino Heriberto comienza a recordad hechos pasados donde sus compañeros de viaje fueron abusivos con él, lo que aumenta la tensión entre los personajes y sus conversaciones, esto logra que la película se torne en una atmósfera de terror psicológico.

Al ser grabada en un celular, las secuencias tienen cierto sentido de peligro, lo que hace que el espectador se emocione y espere con ansias el final. Protagonizada por Verónica Toussaint, Humberto Busto y Cristian Maganoli, Oso Polar se encuentra actualmente en Cinépolis Click. Así que si no la has visto, no tienes nada que perder. Es una gran película.

