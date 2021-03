¡Es oficial! Tony Hawk's recibe nueva actualización para consolas NEXT-GEN

Los jugadores de Tony Hawk’sTM Pro SkaterTM 1 and 2 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S están listos para una variedad de actualizaciones, que incluyen una suavidad de 120 FPS a 1080P, 4K nativo a 60 FPS1, audio espacial y más.

Tony Hawk’s Pro Skater se ha convertido en el videojuego más rápido en vender 1 millón de unidades, esta nueva entrega lanzada hace un par de meses es un fiel remaster de los dos primeros juegos icónicos de la franquicia, combinando todos los niveles originales, patinadores profesionales, trucos de la vieja escuela y más que los jugadores recuerdan de los años 90 y 2000 con nuevos niveles bellamente recreados.

¿Qué incluye el paquete Cross-Gen Deluxe?

Los jugadores de versiones digitales pueden actualizarse al paquete Cross-Gen Deluxe con todas las funciones adicionales por un precio de venta adicional de 10 dólares. La actualización incluye acceso al patinador secreto Ripper (también conocido como la infame mascota de Powell-Peralta), equipo retro para el modo Create-A-Skater y aspectos retro para Tony Hawk, Steve Caballero y Rodney Mullen. Además, Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) ofrece a los fanáticos que ya tienen la versión Digital Deluxe del juego en PlayStation 4 y Xbox One una actualización de próxima generación sin costo (excepto en Japón).

¿En qué plataformas se encuentra disponible Tony Hawk’s Pro Skater?

Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 también está disponible ahora para PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluida la Xbox One X, y en PC a través de la plataforma de Epic. Además próximamente llegará a Nintendo Switch.