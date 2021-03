Abril traerá juegos gratis para Playstation Plus; ¿te conviene comprar la suscripción?

Cada inicio de mes, Sony comparte una lista de juegos gratuitos dentro de la suscripción PlayStation Plus; este sistema no sólo da recompensas de títulos a los usuarios, sino que también ofrece descuentos para la adquisición de juegos en la tienda virtual.

En marzo, la empresa nos dio la oportunidad de descargar Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint VR y Maquette. Los usuarios consideran que fue uno de los mejores meses de Playstation Plus.

Ahora, para abril sólo faltan pocos días y los rumores de los juegos gratuitos comienzan a inundar los foros y las redes sociales. Se especula que los usuarios de Playstation recibirán Oddworld Soulstorm, Rainbow Six Parasite y Far Cry 5 de forma gratuita en la suscripción.

Pero esass no son todas los teorías, ya que en otros sitios se dice que llegará Sekiro: Shadows Die Twice y NieR Automata, dos juegos triple A cuyos precios siguen altos en el mercado físico y digital, por lo que sería una buena opción para tenerlos “gratuitamente”.

Sekiro es un título lleno de dificultad. Foto: Especial.​​

Aun tienes tiempo

¿Cuáles son los juegos que te gustaría ver en PlayStation Plus en abril? Recuerda que podrás descargar Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint VR y Maquette en tu consola PS4 y PS5 gratis hasta el 5 de abril, fecha en la que se lanzarán los demás títulos de la suscripción.

Aún puedes obtener el Final Fantasy VII. Foto: Especial.

¿Cuánto cuestan los “juegos gratis”?

El Playstation Plus tiene tres tres opciones de compra para PS Plus: un pago mensual de $6,99, un pago trimestral de $16,99 y un pago anual de $33,99. Todo los costos son en dólares, ya sea en la tienda en línea o cuando la compras en un establecimiento. Este sistema, que también te permite jugar online, fue lanzado originalmente el 29 de junio de 2010 en todo el mundo.

Noticias Relacionadas PlayStation VR contará con nuevos controles que serán más libres e inmersivos

Nier Automata es un juego que podría llegar en abril. Foto: Especial.

msb