Así es la herramienta de inteligencia artificial para enseñar inglés creada por mexicanos

En busca de incentivar el aprendizaje del inglés desde edades tempranas, egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han creado, con algoritmos de visión artificial y reconocimiento de voz, un programa didáctico con el que las y los menores, en edad preescolar, podrán practicar pronunciación de vocablos de uso cotidiano en este idioma, mediante la interacción con un agente virtual.

Clarissa Anaid Parada Cereceres y Diego Vázquez Rojas, elaboraron en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), un prototipo de un programa inteligente en el que un robot invita al usuario a participar en dos juegos interactivos.

Con este programa los pequeños puedan practicar la pronunciación en inglés de diversos objetos de tres diferentes categorías: frutas, utensilios y juguetes.

Los politécnicos desarrollaron su herramienta didáctica mediante distintos modelos de aprendizaje profundo para redes neuronales artificiales como es el reconocimiento de objetos con visión artificial, la identificación de palabras y síntesis de voz, además de la generación de un entorno virtual atractivo.

¿Cómo crearon la herramienta?

Los creadores de la herramienta fueron asesorados por los profesores de la UPIITA Álvaro Anzueto Ríos y Ariadna Berenice Carrillo Tenorio, además del doctor Eduardo Benítez Sandoval, Scientia Associated Lecturer, de la University of New South Wales, Australia.

Los egresados del IPN, integraron toda la parte tecnológica y también recibieron recomendaciones de un grupo de expertas en pedagogía, quienes evaluaron la herramienta y aportaron sus ideas para su mejora.

Con dos conceptos fundamentales e innovadores de diseño de interacción entre humanos y agentes virtuales como la gamificación y la narrativa o “story-telling”, el “Prototipo de herramienta didáctica auxiliar en el aprendizaje de la lengua inglesa” con el que los politécnicos obtuvieron su título como Ingenieros Biónicos por la UPIITA sienta las bases para explorar y desarrollar más investigación en el aprendizaje profundo de las redes neuronales artificiales, así como su aplicación en el ámbito educativo.

MAVR