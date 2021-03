Lanzan versión de Shape of You de Ed Sheeran al estilo Animal Crossing, ¡la amarás!

"Shape of You", es una de las canciones más icónicas con las que se lanzó a la fama el cantante británico Ed Sheeran, el 6 de enero de 2017, de su discografía ÷ (Divide), junto al tema Castle on the Hill.

Cuatro años más tardes, a través del canal de Youtube del canal de Maedong, compartió un video del cover relacionado con uno de los juegos más populares de Nintendo Switch.

Animal Crossing: New Horizons

Así es, se trata del videojuego Animal Crossing: New Horizons, videojuego de aventura popular de esta consola, en el que Maedong tomó el video original e hizo una nueva historia a partir de él, incluso, recreo al compositor britanico.

En el clip, se observa una recreación de el tema "Shape of You" de Ed Sheeran, en el videojuego de Nintendo Switch, en el que este tipo de recreaciones se podrán ir superando con el paso del tiempo, en la medida que se empiecen a introducir más objetos y recurso en el título.

Un éxito de Maedong

El video ya alcanza las más de 25 mil reproducciones y las más de mil "me gusta" en el video, en el que, dentro de los comentarios, los internautas elogian el remake de esta melodía y algunos piden otro cover con "Spring Day" de BTS, o "Don't Let Me Down".

Cabe destacar que el video causa ternura y emoción por ver a estos personajes y emoción por el tema con la voz de Maedong como fondo de este remake con personajes de este videojuego famoso.

Con infotmación de medios

DRV