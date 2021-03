Conoce Wombo AI, una nueva APP VIRAL que "convertirá" a cualquiera en un cantante profesional

El 2020 y 2021 son años para sacar la nostalgia, con el regreso de una gran cantidad de videojuegos, películas y otros contenidos clásicos. Prueba de ello es el éxito de estos lanzamientos, además de una nueva aplicación que está ganando popularidad rápidamente.

Se trata de Wombo AI, una app capaz de coger una foto y animarla, haciendo que el personaje de la foto cante canciones famosas a través de una sincronización de labios y gestos que sin ser perfecta es convincente y, sobre todo, muy divertida.

La aplicación Wombo lleva meses disponible para iOS y Android, sin embargo, estas últimas semanas ha levantado una enorme popularidad en redes sociales.

¿Cómo funciona la app Wombo?

El funcionamiento de la aplicación es muy sencillo: tras instalarla se nos pide acceso a la cámara (para tomar selfies) y al almacenamiento interno (para usar fotos de la galería). Posteriormente basta con seleccionar una foto o realizar una selfie.

A continuación, la app nos mostrará una sección de temas conocidos como 'What is love' de Haddaway' o el legendario 'Never gonna give you up' de Rick Astley, entre otros. Una vez seleccionada la melodía, la app procede a realizar una sincronía de labios al ritmo de la canción.

De momento, no es posible utilizar otros temas fuera de la app porque el algoritmo ha sido previamente entrenado con actores y actrices que cantan esas canciones específicamente y son los que realmente hacen los gestos que luego se superponen y aplican a la persona de la foto mediante inteligencia artificial.

El resultado es bastante interesante. Si bien, no es perfecto, lo cierto es que es posible lograr vídeos simpáticos y divertidos en los que cualquiera puede convertirse en cantante deepfake.