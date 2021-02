Immortals Fenyx Rising DLC: Un nuevo Dios | Reseña

Un nuevo dios es el nuevo DLC de Inmortals Fenyx Rising el cual incluye una ampliación a la historia de Fenyx, esta ampliación será sobre su acenso al Olimpo para convertirse en un Dios.

Durante los primeros minutos, habremos de hablar con Hermes quien te dará la bienvenida al Olimpo, Residencia de los Dioses y el centro de operaciones del Panteón.

Después de los acontecimientos en la Isla Áurea, donde Fenyx demostró ser digno de ganarse el título de Dios, es convocado por Zeus, quien le pondrá una serie de pruebas para poder tomar su lugar en el Olimpo.

El primero de los dioses en ponerte a prueba será Hermes, cada uno de estos dioses tendrán varios desafíos repartidos en niveles, al completar cada uno de los desafíos tendrás un cofre con una pieza de equipo de la cual hablaremos más adelante.

Hermes te dará su bendición para poder ir a hablar con Zeus, ya aquí es donde surge el primer cambio importante con respecto al juego original. Cambiamos de tener un mundo abierto a una modalidad de Hub, donde desde la camarilla del Panteón podremos acceder a distintas áreas cerradas del juego.

Serán 4 las pruebas que debamos completar, cada una de estas pruebas se reparten en desafíos pequeños puestos por dioses diferentes.

Comenzando por Atenea, siguiendo con Afrodita, Ares en tercer lugar y no podía faltar Zeus con su prueba final.

A continuación, va un listado de las pruebas puestas por cada Dios:

Atenea

Prueba de estrategia

Prueba de Misterio

Prueba del Juicio

Prueba de Bendición de Atenea

Hefesto

Prueba de Creatividad

Prueba de Misterio

Prueba de Combate

Prueba de Sensibilidad

Prueba de Bendición de Hefesto

Afrodita

Prueba de Amor

Prueba de Combate y Misterio

Prueba del Corazón y la Belleza

Prueba de Bendición de Afrodita

Ares

Prueba de la Devastación y la Ira

Prueba de Misterio

Prueba de la Guerra y Combate

Prueba de Bendición de Ares

Zeus

Prueba Final

Cabe aclarar que todas estas pruebas se pueden hacer en el orden que quieras, a excepción de la prueba Final de Zeus, la cual habremos de completar una vez hechas todas las demás.

Diferencias con el juego original, no hay muchas más que cambios en algunas mecánicas, como el hecho de que no haya tiempo de enfriamiento en las habilidades o que no se puedan usar pociones.

Esto separado de nuestro sistema de equipamiento del modo principal, en este DLC podremos conseguir una armadura que solamente servirá como cosmético para poder usarlo en la campaña principal, así que al entrar aquí, tampoco podrás utilizar tu equipo mejorado aunque hayas completado el juego al 100%.

La expansión cuenta con aproximadamente 8 horas de contenido, pudiéndose alargar o acortar dependiendo de lo rápido que encuentres las soluciones a los niveles. Porque eso sí, si lo que esperas es tener mucho combate, tienes que saber que la expansión consta de un 90% de puzles y un 10% de peleas a lo mucho.

