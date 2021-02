The Legend of Zelda 35 aniversario: 5 datos curiosos que quizás no conocías de este gran videojuego | VIDEO

Los orígenes de la historia de Link y de la princesa Zelda se remontan a 1986, año en que el primer juego de la popular franquicia The Legend of Zelda llegó a la consola Famicom, juego que poco después fue convertido a versión cartucho para el NES y de ahí lo demás es historia.

Secuelas como The Adventure Of Link, A Link to the Past y Link’s Awakening cimentaron la franquicia y la adaptaron a las nuevas tecnologías, siendo este último el primer juego de Zelda diseñado para una consola portátil.

A pesar del éxito de la saga, tuvieron que pasar 5 años para que Nintendo lanzara otra aventura de nuestro hyrulean favorito, esta vez utilizando la potencia del Nintendo 64 con la exitosa entrega Ocarina Of Time en la que pudimos ver por primera vez a Link explorando un mundo en tercera dimensión y también con Majora’s Mask.



La saga tiene muchísimas curiosidades, pero en el siguiente video te presentamos 5 de las mejores: