35 aniversario de The Legend of Zelda: 35 años de luchar contra la oscuridad

Los orígenes de la historia de Link y de la princesa Zelda se remontan a 1986, año en que el primer juego de la popular franquicia The Legend of Zelda llegó a la consola Famicom, juego que poco después fue convertido a versión cartucho para el NES y de ahí lo demás es historia.

Secuelas como The Adventure Of Link, A Link to the Past y Link’s Awakening cimentaron la franquicia y la adaptaron a las nuevas tecnologías, siendo este último el primer juego de Zelda diseñado para una consola portátil.

A pesar del éxito de la saga, tuvieron que pasar 5 años para que Nintendo lanzara otra aventura de nuestro hyrulean favorito, esta vez utilizando la potencia de los 64 megabytes del cartucho del Nintendo 64 con la exitosa entrega Ocarina Of Time en la que pudimos ver por primera vez a Link explorando un mundo en tercera dimensión y también su no tan exitosa pero igual de divertida secuela Majora’s Mask.

Eso sí, la mayor parte de las historias de la leyenda de Zelda han tenido como hogar las consolas portátiles de Nintendo. Juegos como Oracle Of Seasons en el que Link tenía el poder de cambiar las estaciones, Four Swords, el primer juego de la saga en adoptar el modo multiplayer y remakes como Ocarina Of Time 3D para el Nintendo 3DS han generado la aclamación del público y los críticos.

The Wind Waker, para el GameCube fue la entrega que le inyectó frescura a la saga, y no lo digo solamente por los frescos y fuertes vientos que Link podía controlar para viajar de isla en isla en su bote, el Mascarón Rojo, sino porque incluso el estilo visual más caricaturesco llamó la atención tanto de viejos como nuevos seguidores.

Twilight Princess lo pudieron jugar todos aquellos que tuvieron en sus manos un Nintendo Wii, esto a pesar de no ser un juego nuevo, pues se trato de un port del juego de GameCube que trajo de regreso al Link realista e incluso un poco más oscuro que en juegos anteriores... ¡ah y que también podía transformarse en un lobo!

Pero fue Breath of the Wild para el Wii U y Nintendo Switch el que catapultó a Zelda a un nivel magistral, pues su estilo caricaturesco junto con su dinámica de mundo abierto enamoró a millones de jugadores, ganándose el título de Juego del Año en The Game Awards y apareciendo en las listas de mejores juegos de la historia, con una secuela en fase de desarrollo.

Este año The Legend of Zelda cumple 35 años de aventuras y mundos a explorar, y la verdad es que con cada entrega esto se pone mejor.

Por:

Miguel Angel Sánchez Domínguez

msr