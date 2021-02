WhatsApp: ¿Qué significa en realidad el EMOJI del candelabro?

Aunque ya hay muchísimas personas que se mudaron a Telegram, lo cierto es que todavía WhatsApp sigue siendo el rey y como el rey gobierna para todos, no es nada sorprendente con que entre los emojis nos encontremos cosas que no entendemos o símbolos que no nos son familiares, pues pueden tratarse de expresiones para personas o de otras religiones o de otros países. ¡O las 2 cosas!

En esta ocasión hablaremos del emoji Menorah, mejor conocido como candelabro. Y esto no es otra cosa que un símbolo de la religión judía. Se trata justamente de un candelabro o lámpara de siete brazos, propia de la cultura hebrea, que es utilizado en importantes rituales como la fiesta del Janucá.

En esta fiesta, se conmemora la victoria de los hebreos en su guerra contra los griegos y el milagro del aceite que tuvo lugar en el Templo de Jerusalén, en janucá se emplea un candelabro judío que no tiene siete, sino nueve brazos. Es llamado januquiá. Los cuatro brazos en cada lado representan los ocho días de celebración del milagro del aceite, mientras que el del medio, conocido como shamash ("siervo"), se usa para encender los demás.

¿Siete o nueve brazos?

Aunque este tipo de candelabro es llamado januquiá, también a veces se lo denomina menorá de jánuca. Llamarle solo menorá es inapropiado, ya que da lugar a equívocos: ello resulta del simple hecho de que el candelabro empleado en jánuca es a su vez también una menorá (lámpara).

Para evitar ambigüedades y diferenciarla del candelabro de siete brazos (usualmente llamado menorá a secas), es preferible denominar januquiá al candelabro de nueve brazos, cosa que establece una diferencia entre los candelabros a partir de considerar que la cantidad de brazos de cada uno de ellos no es la misma.

El emoji Menorah se aprobó como parte de Unicode 8.0 en 2015 con el nombre de "Menorah with Nine Branches" y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

