BlizzCon 2021: ¡Celebrá a lo grande desde la comodidad de tu hogar!

La BlizzConline es un evento comunitario y una exhibición completamente digital de todo el universo Blizzard. Los jugadores de todo el mundo podrán juntarse en línea mientras la situación no nos permite juntarnos en el mundo real.

Durante dos días consecutivos y por seis canales de programación, los desarrolladores de Blizzard compartirán las últimas noticias de los juegos, y los cosplayers, artistas y unos múrlocs improvisados compartirán su talento en eventos como el Community Showcase.

Además, en febrero Blizzard celebra su 30.º aniversario, y los jugadores de todo el mundo tendrán la oportunidad de conmemorar juntos tres décadas de explorar universos y juegos épicos, mientras se preparan para las futuras aventuras de sus amigos, compañeros de hermandad y aliados.

No podíamos dejar pasar tanto tiempo sin conectarnos con nuestra comunidad como lo hacemos siempre en la BlizzCon. De eso se trata este espectáculo: juntarnos con nuestros amigos de todo el mundo y celebrar los vínculos y las experiencias que compartimos a través de los juegos.

Xbox: Estos videojuegos serán gratis en febrero con Live Gold y Game Pass Ultimate También nos emociona mucho poder compartir un poco sobre el trabajo que estuvieron realizando los distintos equipos. Si bien esta no será la BlizzCon de siempre, el formato completamente en línea nos otorga la posibilidad de darle un cambio drástico a la propuesta y crear un espectáculo diseñado específicamente para disfrutar desde casa. - J. Allen Brack, presidente de Blizzard Entertainment.

¿Cuándo y dónde se realizará la BlizzCon 2021?

El primer día de la BlizzConline comienza a las 2 p.m. PST el viernes 19 de febrero con un segmento de apertura que incluye un primer vistazo al contenido más reciente de algunos juegos que están actualmente en desarrollo. Luego, durante las siguientes tres horas, aproximadamente, los jugadores podrán sintonizar uno de los seis canales temáticos diferentes para indagar más aún en los juegos que más les interesen.

El segundo día se retomarán las actividades a las 12 p.m. PST del sábado 20 de febrero, nuevamente con varios canales hasta la culminación del evento durante la tarde. En este día, Blizzard responderá preguntas y celebrará a la comunidad mundial de jugadores, entre los que se encontrarán los ganadores y destacados de los concursos y exhibiciones de cosplay, películas, talentos y arte del Community Showcase.

Los jugadores que se pierdan la transmisión de algún evento podrán verla luego de que haya salido en vivo (también gratis) en el archivo de videos de la BlizzConline. En las semanas previas a la celebración, publicaremos un cronograma detallado de los eventos y segmentos.

¡Más sorpresas!

Además de las festividades por el aniversario que se llevarán a cabo durante la BlizzConline, a partir de hoy encontrarás una variedad de obsequios conmemorativos con los que podrás celebrar este épico momento en tus juegos de Blizzard favoritos durante la BlizzConline y después. Los jugadores ya pueden elegir una de las tres colecciones de celebración en la tienda de Blizzard:

Paquete esencial: No te quedes afuera de la diversión. Consigue la mascota Cría abisal tocada por la luna para World of Warcraft, la heroína Tracer y su montura OSV-03 Rogue para Heroes of the Storm, un ícono de jugador y spray para Overwatch (próximamente), un conjunto de retratos para StarCraft (próximamente) y una mascota y retrato para Diablo III (versión de PC; próximamente). También incluye 10 paquetes de cartas de Locura en la Feria de la Luna Negra™ para Hearthstone, 5 cajas de botín para Overwatch, y un código con un 15% de descuento para una compra en la Blizzard Gear Store (se aplican restricciones).

Paquete heroico: Adquiere este paquete para agregar la montura de oso Tormenta de nieve a tu colección de WoW, y reparte mazazos con el legendario “Raynhardt” en Overwatch (próximamente). Además, consigue una carta legendaria aleatoria de Locura en la Feria de la Luna Negra para Hearthstone, y equípate con alas decorativas en Diablo III (versión de PC; próximamente).

Paquete épico: ¡Ve por todo! Este paquete incluye todo lo del Paquete heroico y cinco paquetes de cartas dorados de Locura en la Feria de la Luna Negra, que contienen solo cartas doradas, tres cajas de botín doradas para Overwatch, cada una con un artículo legendario garantizado, 30 días de tiempo de juego para World of Warcraft, y un conjunto de objetos de transfiguración para Diablo III (versión de PC; próximamente).

Habrá una versión de este paquete a la venta para jugadores de Overwatch y Diablo III en consolas. Revelaremos más información sobre precio y disponibilidad más adelante.