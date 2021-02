Año Nuevo Lunar en Pokémon GO: Fecha, bonus y todo sobre este evento especial

El Año Nuevo Lunar está por llegar no sólo al mundo real, sino también a Pokémon GO, el videojuego de realidad aumentada más famoso de los últimos años ,en el cual las personas pueden cumplir su sueño de ser Entrenadores y capturar a todas estas criaturas de bolsillo.

Este 2021, la franquicia de Pokémon está de manteles largos, pues el próximo 27 de febrero cumple sus primeros 25 años; justo en esa fecha pero de 1996 salió a la venta el primer videojuego llamado Pokémon Red y Green, con el que inició toda la aventura; por ello habrá eventos especiales en todos los juegos, las series y hasta posibles lanzamientos para la Nintendo Switch.

Pokémon GO no será la excepción, pues desde que empezó el año cada semana ha habido eventos especiales dedicados a todas las regiones del Mundo Pokémon y la gran celebración culminará con el Pokémon GO Tour: Kanto el 20 de febrero, evento especial en el que los jugadores podrán atrapar a los 150 Pokémon originales y a un Mew shiny.

¡Feliz Año Nuevo Chino!

Pero no sólo eso, febrero estará lleno de eventos dedicados al equipo Rocket, al Amor y la Amistad y obviamente no podía faltar el que girará en torno del Año Nuevo Lunar, que en esta ocasión será dedicado al Buey y los Pokémon rojos, así que presta atención a todo lo que habrá en Pokémon GO.

El evento por el Año Nuevo Chino iniciará el próximo martes 9 de febrero a las 10:00 horas y concluirá el domingo 14 de febrero a las 13:00 horas, tiempo local. Para celebrar al Buey, Niantic pondrá a Tauros como recompensa en la investigación temporal del evento.

Durante ese periodo, algunos Pokémon rojos como Krabby, Goldeen, Magmar, Magikarp, Miltank, Meditite y Tepig aparecerán con mayor frecuencia en estado salvaje; la sorpresa es que Gyarados también podrá aparecer en tu camino y con un poco de suerte podrás encontrarlo en su versión variocolor.

Noticias Relacionadas Pokémon GO: Todo sobre el Día de la Comunidad de Febrero con Roselia

Las tareas de investigación exclusivas del evento de Año Lunar recompensarán con encuentros con Meowth, Meowth de Alola, Meowth de Galar, Meditite y Miltank; mientras que los siguientes Pokémon eclosionarán durante el evento de los Huevos de 5 kilómetros: Rattata, Ekans, Mankey, Ponyta, Mareep, Houndour, Miltank, Torchic, Bagon, Buneary, Tepig y Litleo.

Insursiones

Los siguientes Pokémon rojos serán jefes de Incursión durante el evento del Año Lunar:

Meditite, Carvanha, Duskull, Skorupi y Darumaka estarán en incursiones de una estrella

Miltank, Octillery, Blaziken, Camerupt y Absol aparecerán en las de tres estrellas

Latios y Latias saldrán en incursiones de cinco estrellas desde el martes 9 hasta el sábado 20 de febrero

Mega Pidgeot y Mega Ampharos aparecerán en Mega incursiones desde el martes 9 hasta el sábado 20 de febrero; ¡y también será el debut de Mega Gyarados en el juego!

Bonus del evento

Durante el evento especial por el Año Nuevo Lunar los regalos contendrán más Poké Balls, además de que será más probable que te conviertas en amigos con suerte, así que aprovecha para intercambiar regalos, luchar en incursiones e intercambiar con ellos, pues habrá más posibilidades de tener un Pokémon con suerte.

Y adicionalmente, el rango de intercambio se incrementará temporalmente a 40 km desde el lunes 8 de febrero hasta el lunes 15.

¡Bienvenido a un nuevo nivel de Utopía Geek!

OVH