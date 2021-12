The Game Awards 2021: It Takes Two gana el premio al mejor videojuego del año

Hoy, jueves 9 de diciembre se celebró una nueva edición de The Game Awards, la entrega de premios más importante en la industria de los videojuegos, durante el evento se dieron a conocer los mejores títulos lanzados en 2021, así como también la revelación de algunos tráilers y sorpresas.

Al igual que el año pasado, el evento contó con más de 30 categorías entre las que destacan Mejor Multijugador, Mejor Estudio, Mejor Juego Familiar, Mejor Juego para Móviles, Mejor Banda Sonora, Mejor Juego Independiente y -obviamente- el máximo galardón de la noche: Mejor Juego del Año 2021 (GOTY).

La entrega de premios estuvo dirigida por Geoff Keighley, organizador del evento, quien ha adelantado que esta edición será la más grande realizada hasta el momento. Contó con la aparición de más de 50 juegos que serán mostrados y que llegarán en algún momento de 2022/2023.

Nominados al GOTY

Entre los nominados al juego del año se encuentrarón los títulos de It Takes Two, Deathloop, Metroid Dread, Psychonuats 2, Ratchet & Clank: Rift Apart Y Resident Evil Village, los cuales se perfilaron para ganar este jueves la preseas más peleada.

Dónde ver y a qué hora

La gala de los The Game Awards comenzó, el jueves 9 de diciembre a las 15:30 horas (Los Ángeles), 23:00 horas (Londres) y 08:00 horas del viernes (Tokio); en el caso de México la transmisión inicio con un pre-show a las 18:30 horas.

La entrega de premios a lo más destacado del mundo de los videojuegos se siguió en vivo a través de las plataformas de The Game Awards como YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Steam y TikTok.

¿Quiénes son los nominados?

La competencia estuvo muy reñida entre todos los nominados al juego del año, mismos que destacaron del resto por su diseño, narrativa, música y otros elementos convirtiéndose en los juegos más queridos de 2021. Sin embargo, solo algunos de ellos pudieron llevarse la anhelada estatuilla.

Juego del año (GOTY)

Deathloop

It Takes Two (ganador)

Metroid Dread

Psychonuats 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Mejor dirección de juego

-Deathloop (ganador)

-It Takes Two

-Returnal

-Psychonauts 2

-Ratchet & Clank: Rift Apart

Mejor narrativa

-Deathloop

-It Takes Two

-Life is Stranger: True Colors

-Marvel’s Guardians of the Galaxy (ganador)

-Psychonauts

Mejor dirección de arte

-The Artful Escape

-Deathloop (ganador)

-Kena: Bridge of Spirits

-Psychonauts 2

-Ratchet & Clank: Rift Apart

Mejor música

-The Artful Escape

-Cyberpunk 2077

-Deathloop

-Marvel’s Guardians of the Galaxy

-NieR Replicant ver.1.22474487139… (ganador)

Mejor diseño de audio

-Deathloop

-Forza Horizon 5 (ganador)

-Ratchet & Clank: Rift Apart

-Resident Evil Village

-Returnal

Mejor actuación

-Erika Mori como Alex Chen en Life is Strange: True Colors

-Giancarlo Esposito como Antón Castillo en Far Cry 6

– Jasn Kelley como Colt Vahn en Deathloop

-Maggie Robertson como Lady Dimitrescu en Resident Evil Village (ganador)

-Ozioma Akagha como Julianna Blake en Dethloop

Mejor juego por impacto

-Before your eyes

-Boyfriend Dungeon

-Chicory: A colerful tale

-Life is Strage: True Colors (ganador)

-No longer home

Mejor juego en curso

-Apex Legends

-Final Fantasy XIV Online (ganador)

-Fortnite

-Genshin Impact

-Call of Duty: Warzone

Mejor juego independiente

-12 Minutes

-Death’s Door

-Inscryption

- Kena: Bridge of Spirits (ganador)

-Loop Hero

Mejor juego móvil

-Fantasian

-Genshin Impact (ganador)

-Legend of Legends: Wild Rift

-Marvel’s Future Revolution

-Pokemon UNITE

Mejor soporte comunitario

-Apex Legends

-Destiny 2

-Final Fantasy XIV Online (ganador)

-Fortnite

-No Man’s Sky

Mejor Juego de VR/AR

-Hitman 3

-I expect you to die

-Lone Echo II

-Resident Evil 4 (ganador)

-Sniper Elite 4

Mejor juego de acción

-Back 4 Blood

-Chivalry II

-Deathloop

-Far Cry 6

-Returnal (ganador)

Mejor juego de acción aventura

-Marvel’s Guardians of the Galaxy

-Metroid Dread (ganador)

-Psychouats 2

-Ratchet & Clank: Rift Apart

-Resident Evil Village

Mejor juego de rol

-Cyberpunk 2077

-Monster Hunter Rise

-Scarlet Nexus

-Shin Megami Tensei V

-Tales of Arise (ganador)

Mejor juego de peleas

-Demon Slayer – Kimtesu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

-Guilty Gear Strive (ganador)

-Melty Blood

-Nickelodeon All-Star Brawl

-Virtua Fighter 5: Ultimate Shodown

Mejor juego familiar

-It Takes Two (ganador)

-Mario Party: Superstar

-New Pokemon Snap

-Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

-Warioware: Get It Together!

Mejor juego de estrategia

-Age of Empires IV (ganador)

-Evil Genius 2: World Domination

-Humankind

-Inscryption

-Microsoft Flight Simulator

Mejor juego de carreras / deportivo

-F1 2021

-FIFA 22

-Forza Horizon 5 (ganador)

-Hot Wheels Unleashed

-Riders Republic

Mejor juego multijugador

-Back 4 Blood

-Knockout City

-It Takes Two (ganador)

-Monster Hunter Rise

-New World

-Valheim

Creador de contenidos del año

-Dream (ganador)

-Fuslie

-Gaules

-Ibai

-Grefg

Mejor debut juego indie

-The Artful Escape

-The Forgotten City

-Kena: Bridge of Spirts (ganador)

-Sable

-Valheim

Mejor juego anticipado

-Elden Ring (ganador)

-God of War Ragnarok

-Horizon Forbidden West

-La secuela de Breath of the Wild

-Starfiled

SEGUIR LEYENDO:

¿Cómo ver 300 canales gratis a través de Google?

¡A un lado, WhatsApp! Estas nuevas funciones de Telegram prometen chats más seguros